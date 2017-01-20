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IT-Индустрия
ИТ-Новости
19 января 17, 17:43
Evernote выпустил самое масштабное за 9 лет обновление
Evernote
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Версия 8.0 обладает переосмысленным дизайном, а главные акценты сделаны на скорость работы и простоту обращения с программой.

Авторы популярного органайзера заметок Evernote выпустили новое, самое крупное обновление клиента для iOS-устройств за всю 9-летнюю историю компании. По словам разработчиков, версия 8.0 обладает переосмысленным дизайном, а главные акценты сделаны на скорость работы и простоту обращения с программой.

Evernote была основана в 2008 году российским программистом и бизнесменом Степаном Пачиковым. Приложение быстро обрело популярность, так как позволяло создавать мультимедийные заметки и записывать в них что угодно, сочетая текст, фотографии и аудио. Редактор обрастал новыми возможностями, но в результате оказался перегружен очень широкими функциями форматирования, замедлявшими работу программы.

Кроме того, сама компания забросила основной проект, сместив фокус на другие, нишевые продукты. Стартап, например, выпустил невостребованное приложение для записи рецептов Evernote Food и серию бумажных блокнотов вместе с Moleskin.

В июле 2015-го на пост гендиректора Evernote пришел Крис О'Нил, выходец из Google, который занялся масштабной "чисткой" стартапа и кадровыми перестановками. Топ-менеджер закрыл выпуск настольных игрушек, уволил 47 человек, свернул Food, Hello, Clearly, Skitch и другие убыточные проекты, а новая команда инженеров занялась кардинальной переделкой Evernote.

В результате компания полностью переписала движок приложения, отвечавший за синхронизацию заметок, а данные начали храниться в облачной платформе Google Cloud Platform. Evernote стал намного проще: на стартовом экране пользователей встречает список записей, упорядоченный по времени внесения правок, а большая зеленая кнопка в центре позволяет быстро создать новый блокнот. Также компания упростила навигацию и поиск, а все "необязательные" функции скрыла из виду. Версия 8.0 уже доступна для скачивания из App Store.
astera.ru
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