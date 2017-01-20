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IT-Индустрия
ИТ-Новости
19 января 17, 17:45
Флагманский смартфон Nokia P1 представят в конце февраля
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Предполагается, что Nokia P1 будет базироваться на 5,3-дюймовом смартфоне Sharp Aquos Xx3.

В начале января компания HMD Global, заключившая ранее стратегическое соглашение с Nokia и получившая право на создание устройств Nokia в течение ближайших 10 лет, анонсировала первый Android-смартфон под знаменитым финским брендом. Аппарат Nokia 6 получил средние характеристики, а приобрести его можно будет только в Китае.

Известно, что в этом году компания планирует представить еще несколько устройств. Одним из них должен стать флагманский смартфон Nokia P1, презентация которого может пройти в конце февраля в рамках барселонской выставки MWC 2017. Соответствующий слух был опубликован в сообществе Worket в социальной сети "ВКонтакте".

Предполагается, что Nokia P1 будет базироваться на 5,3-дюймовом смартфоне Sharp Aquos Xx3, который был выпущен в Японии около полугода назад. При этом флагман Nokia получит более продвинутые характеристики, включая топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ основной памяти. Кроме того, Nokia P1 будет оснащен 22,6-Мп основной камерой, аккумулятором емкостью 3500 мАч и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, а корпус смартфона будет защищен от пыли и влаги по стандарту IP57.

По данным источников, HMD Global планирует продавать смартфон в версии со стеклянным корпусом с металлической рамкой и 128 ГБ памяти и версии с керамическим корпусом и 256 ГБ памяти. Стоимость этих модификаций составит 800 и 950 долларов США соответственно.

Как напоминает Phone Arena, к этой информации следует отнестись с долей скепсиса. При этом издание отмечает, что производством устройств для HMD занимается компания Foxconn, которая в прошлом году купила Sharp. Это обстоятельство может служить косвенным подтверждением того, что аппарат Sharp действительно лег в основу нового флагмана Nokia.
astera.ru
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