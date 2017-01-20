Качество и скорость ИТ будут влиять на развитие бизнеса

Одним из значимых глобальных трендов ИТ-отрасли в 2017 году станет бизнес-ориентация ИТ, то есть качество и скорость ИТ будут играть главную роль в развитии современного бизнеса, считает Алексей Данильянц, генеральный директор Stack Group. Эксперты компании рассказали о ключевых тенденциях на российском и мировом рынках облачных и colocation-услуг.

В 2017 году наберет темпы цифровая трансформация бизнеса, компании начинают переносить бизнес-критичные приложения в виртуализированную среду. Происходит преодоление барьеров, которые стояли у ИТ-менеджмента при принятии решений о переходе от классической модели потребления ИТ к «ИТ как сервис». Происходит значительное увеличение количества запросов на IaaS-услуги даже от тех компаний, которые год-два назад не видели для себя такого пути развития ИТ.

Повсеместный переход на использование облачных технологий происходит в связи с увеличением степени доверия к сервис-провайдерам, применяемым технологиям и с необходимостью заменять устаревшее оборудование. «Три года назад объем оборудования, закупаемого облачными провайдерами, составлял порядка 1-2% от общего объема производимого оборудования. На текущий момент эта доля составляет по меньшей мере 5%, и эта тенденция будет только нарастать - в ближайшие 3-5 лет объемы запросов со стороны сервис-провайдеров достигнут не менее 15%», - отметил Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.

По словам Дмитрия Соловьева, технического директора Stack Group, общемировой тренд, который затронул и Россию - это переход на All-flash. «Сегодня мировые гиганты, такие как HPE, IBM, Hitachi, NetApp, либо наращивают собственную экспертизу в новых подходах к хранению и обработке данных, либо вкладывают средства в развитие перспективных стартапов. Также появляются молодые компании, специализирующиеся в данном направлении. Мы ожидаем, что сохранится снижение стоимости All-flash-массивов в связи со снижением стоимости их производства, внедрением новых технологий производства и выпуском новых, более емких накопителей», - заявил он, также отметив набирающие популярность гиперконвергентные решения.

При проектировании и строительстве новых дата-центров большое внимание будет уделяться вопросам размещения и борьбе за оптимальный показатель PUE. Например, новые дата-центры вводят в эксплуатацию Google, Amazon, Facebook, а также российский «Яндекс». «В то же время мы наблюдаем трансформацию крупного и среднего бизнеса, где ИТ-специалисты и руководители все чаще выбирают переход от классической модели colocation к гибридным сценариям, либо сразу полностью переносят инфраструктуру в облако», - отметил Дмитрий Соловьев.