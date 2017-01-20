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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 января 17, 11:48
Принтер Xerox Phaser 6510 и МФУ WorkCentre 6515 с облаком
Xerox,WorkCentre,4260
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Решения поддерживают подключение с любого устройства с помощью технологии Wi-Fi Direct.

Компания Xerox запустила цветной принтер Xerox Phaser 6510 и цветное МФУ Xerox WorkCentre 6515, обладающие высокой производительностью и поддержкой мобильных и облачных технологий.

Xerox Phaser 6510 оснащен функцией дуплексной печати, а Xerox WorkCentre 6515 - возможностью двустороннего сканирования за один проход со скоростью до 37 изображений в минуту. Кроме того, МФУ оснащено 5-дюймовым сенсорным экраном с интерфейсом, привычным для владельцев планшетов. Благодаря интуитивно понятной системе навигации и встроенным приложениям на экране МФУ можно предварительно просматривать область сканирования, редактировать изображения и выстраивать процессы обработки документов в соответствии с потребностями компании. Лотки объемом до 850 листов и мелкодисперсный EA-тонер обеспечивают повышенную производительность.

Принтер и МФУ поддерживают подключение с любого устройства с помощью технологии Wi-Fi Direct, что позволяет мобильным сотрудникам печатать с планшета или смартфона через Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox Print Service Plug-In for Android и Mopria. Благодаря этой функции документы можно сразу отправлять на печать, не пересылая на компьютер. Xerox Phaser 6510 и WorkCentre 6515 работают с материалами формата до 216 x 356 мм. МФУ может отправлять результаты сканирования по одному или одновременно по нескольким из множества доступных назначений, включая электронную почту, FTP, корпоративную сеть и USB-накопитель.

Максимальная нагрузка Xerox Phaser 6510 и WorkCentre 6515 составляет 50 000 страниц в месяц, скорость печати - до 28 страниц в минуту. Аппаратное разрешение 1200 x 2400 dpi обеспечивает качественное цветовоспроизведение.
astera.ru
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