Google искусственно продвигает свои продукты в лидеры поиска

Google продвигает собственные продукты, искусственно поднимая объявления о них на первые позиции в результатах поиска. Как выяснила газета The Wall Street Journal при участии агентства SEMrush, проанализировав 25 тысяч поисковых запросов, реклама продуктов Google и других компаний холдинга Alphabet показывалась на самых выгодных местах страницы выдачи в 91% случаев, "отодвигая" ниже оплаченные клиентами поисковика объявления.

А в 43% случаев объявления, имеющие отношение к холдингу Alphabet (от рекламы музыкального сервиса и "умных" термостатов Nest до Pixel-смартфонов и магазина Google Play), занимали сразу две верхние строчки. Например, в ответ на запрос "телефоны" поисковик практически всегда отображал подряд три рекламных блока, продвигающих "пиксельфоны" Google.

Тысяча запросов по слову "ноутбуки" начиналась с рекламы хромбуков, "часы" в 98% случаев — с рекламы устройств на Android Wear, а "детектор дыма" — с рекламы датчиков Nest. Во всех случаях, узнала WSJ, ссылки вели на онлайн-магазины, принадлежащие Alphabet.

Контекстно-медийная сеть Google устроена по принципу аукциона. Рекламодатели делают ставки, а поисковик — взвешивает спрос по известному только ему алгоритму, на основе которого определяется цена и место показа баннера. В результате побеждает тот, кто готов заплатить больше.

В Google утверждают, что играют по-честному: фирма "осознанно и тщательно разрабатывает" свои маркетинговые кампании, не затрагивая интересов других рекламодателей. Ее объявления отображаются над прочими из-за высокого качества и цены, которую она готова заплатить (по сути, сама себе). С другой стороны, Google недополучает прибыль, поскольку число рекламных позиций ограничено.

Авторы WSJ поделились результатами исследования с Google 1 декабря, но уже 15-го числа число объявлений в топе выдачи существенно сократилось. Как показал повторный анализ, проведенный 22 декабря, реклама продуктов поисковика или Nest показывалась наверху только 19% случаев. С чем это связано, в Google не пояснили.

На недобросовестную практику Google, в частности, пожаловался российский разработчик систем управления сайтами "Битрикс". В январе 2015 года эта компания была лидером в сегменте запросов, связанных с CRM-системами, — рекламу "Битрикса" можно было увидеть в 24% случаев. В то время Google не занималась рекламой собственных продуктов по соответствующим ключевыми словам.

Позднее, в августе 2016-го, баннеры Google появлялись в ответ на более чем 70% запросов, имеющих отношение к CRM, а "Битрикса" — около 14%. При этом разработчик платил за эту рекламу на 26% больше, чем в начале 2015-го. В Google на претензии ответили, что на изменение ставок и позиций размещения повлияло не участие поисковика, а конкуренция со стороны других рекламодателей.