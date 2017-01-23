iPhone 8 может не оправдать надежд Apple

Продажи iPhone 7 и 7 Plus в 2017 году будут ниже, пишет Forbes со ссылкой на Morgan Stanley. Исследовательская компания занизила ожидаемую прибыль от линейки смартфонов на 3% ... и обвиняет в этом iPhone 8.

Morgan Stanley не считает, что снижение доходов от iPhone 7 существенно повлияет на общее положение Apple в отношении семейства iPhone. Компания ожидает, что уменьшенный объем продаж iPhone 7 будет частично вызван ожиданием выхода iPhone 8. Ожидается, что юбилейный iPhone выйдет с новыми функциями (в том числе изогнутый экран AMOLED, полностью стеклянная конструкция и виртуальная кнопка "Домой"), и многие откажутся от приобретения дорогостоящего смартфона сейчас, поскольку в сентябре выйдет кое-то получше.

Есть риск, что iPhone 8 еще до выхода станет "всем" и "для всех". Одних осчастливит новый экран, других - добавление функции быстрой зарядки и потенциальная возможность беспроводной зарядки. Найдутся и такие, кто не будет удовлетворен, пока у iPhone не появится прозрачный экран, чудо-батарея, а также полностью переработанная ОС для смешанной реальности.

До тех пор, пока пыл поклонников можно сдерживать, iPhone 7 останется ходовым товаром - Apple не хочет повторять ошибки компании Osborne Computer и не выпустит iPhone 8 раньше времени, чтобы не повлиять на продажи текущего флагмана. iPhone 8 должен с избытком компенсировать спад продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus, когда выйдет на рынок. Если, как полагают большинство аналитиков, iPhone 8 продолжит генерировать рекордные продажи, то семейство iPhone будет лидером в финансовом году.

Но есть риски. Множество ожидаемых новшеств в iPhone 8 может и не реализоваться, тогда в 1 и 2 кварталах Apple увидит в СМИ сообщения об уменьшении продаж, снижении доходов и недостигнутых целях. Это может подпортить впечатление о компании, которым она гордилась, рекламируя свое непревзойденное мастерство в дизайне, розничной торговле и продажах. Таким образом, на выход iPhone 8 возлагается слишком много надежд. В то время как способности новых чипов, изменения в экране и новый дизайн приветствуются, но станет ли этого достаточно, чтобы рассматривать такие обновления как шаг вперед в области мобильных компьютеров? Скорее всего, такие новшества будут восприниматься как необходимость, которая нужна, чтобы идти в ногу с инновациями в Android-устройствах.

Если же iPhone 8 действительно обеспечит технологию смешанной реальности, люди с удовольствием будут покупать этот смартфон с диковинными функциями за гораздо более высокую цену, чем аналогичные телефоны (или даже аналогичные iPhone предыдущих лет).

Apple знает, что iPhone 7 - это роскошная временная замена, внесшая ряд основ для iPhone 8 (например, виртуальная кнопка "Домой" и устраненный разъем для наушников), а iPhone 8 - представитель потенциальной торговой выгоды. Applе надеется, что продажи будут соответствовать ожиданиям.