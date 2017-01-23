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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 января 17, 15:35
Кибепреступники ищут любителей халявного интернета
WhatsApp
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Эксперты ESET предупреждает о новой афере, нацеленной на пользователей WhatsApp.

Эксперты ESET предупреждает о новой афере, нацеленной на пользователей WhatsApp. На этот раз злоумышленники обещают приложение для «бесплатного интернета без Wi-Fi».

Потенциальная жертва получает сообщение в группе или от пользователя WhatsApp из списка контактов. Ей предлагают перейти по ссылке, чтобы подключиться к бесплатному интернету без использования Wi-Fi. Технически это, конечно, невозможно, но неопытным пользователям идея может показаться привлекательной.

Если пользователь кликает по ссылке, фишинговая страница определяет язык, установленный для мобильного устройства, и показывает локализованный контент. Чтобы убедить жертву, мошенники приводят на фишинговой странице «комментарии» несуществующих Facebook-пользователей. Пока киберпреступники используют английский и испанский языки, но в перспективе ничто не мешает им переключиться на другую аудиторию.

Для дальнейшего распространения фишинговой ссылки жертву просят поделиться ссылкой на «приложение для бесплатного интернета», как минимум, с 13 пользователями или пятью группами WhatsApp. Поделившись ссылкой, пользователь пытается подключиться к обещанному бесплатному интернету, скачав «революционное приложение». Как правило, это заканчивается кражей персональной информации, включая данные банковских карт, и подпиской на дорогостоящие SMS-сервисы.

ESET рекомендует игнорировать подобные предложения.
astera.ru
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