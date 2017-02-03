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ИТ-Новости
1 февраля 17, 18:09
Google стал самым дорогим брендом в мире
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Google занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира.

Google снова стал самым дорогостоящим брендов в мире. Согласно ежегодному рейтингу Global 500, который составляет компания Brand Finance, американский бренд Apple потерял свою позицию самого ценного бренда и его место занял Google.

За 2016 года стоимость бренда Google выросла с $88,2 млрд до $109,4 млрд (то есть на 24%), в то время как стоимость Apple упала с $145,9 млрд до $107,1 млрд.

Стоит отметить, что Google вернул себе лидерство рейтинга впервые с 2011 года. Google по-прежнему является главной поисковой системой мира, бренду удалось увеличить свои доходы от рекламы на 20% за 2016 год.

Генеральный директор Brand Finance Дэвид Хейг отметил: "Apple изо всех сил пытается сохранить свое технологическое преимущество, но рынок сейчас переполнен местными конкурентами и для компании грядут нелегкие времена".

Напомним, что Brand Finance каждый год анализирует тысячи брендов по всему миру. В конечную оценку включается ряд факторов, которые показывают влиятельность бренда на рынке, к примеру, инвестиции в маркетинг, лояльность к бренду, удовлетворенность персонала и корпоративную репутацию.

Также, по данным анализа самым сильным брендом в мире стал Lego. Аналитики утверждают, что датскому бренду удалось вернуться к лидерству лишь благодаря фильмам: Lego Movie (2014) и Lego Movie: Бэтмен (премьера 9 февраля 2017), а также цифровым инновациям: соцсети для детей Lego Life. А бренд Disney наоборот утратил свои позиции.

Напомним, что компания Apple пять лет подряд сохраняла за собой позицию самого дорогого бренда в мире.
Delo
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