Samsung тестирует Pay Mini

Samsung объявила о выпуске в первом квартале года сервиса Samsung Pay Mini, который будет предлагать услуги онлайн-платежей для всех Android-смартфонов. Новое приложение также позволит Android-телефонам другой марки пользоваться услугами Samsung Pay, связанными со стилем жизни и транспортными сервисами, пишет ZDNet. В то же время пользователи не смогут совершать платежи в автономном режиме с помощью программы считывания, т.к. поддержка автономных платежей требует фирменной функции Samsung для чтения магнитных полос. Новый сервис ориентирован на онлайновые покупки, а не оплату товаров в магазине.

Приложение будет поддерживаться на телефонах с Android 5.0 Lollipop или выше, и минимум HD-дисплеем. Предварительное тестирование начнется 6 февраля в Корее, что позволит пользователям Android загрузить демо-версию Samsung Pay Mini в Google Play.