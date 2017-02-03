Новые MacBook получат сразу два процессора

Apple разрабатывает новый чип для ноутбуков Mac, предназначенный для улучшения срока службы их батареи в режиме ожидания. По слухам, чип будет выполнять некоторые основные задачи, такие как проверка электронной почты и установка обновлений, пока компьютер находится в режиме сна. Сейчас эти задачи возлагаются на основной процессор MacBook, но создав специализированный чип с низким энергопотреблением, Apple сможет еще больше снизить потребление энергии аккумулятора, пишет TheVerge.

Чип должен быть похож на процессор Apple, который уже используется в MacBook Pro для управления сенсорной панелью Touch Bar. Это говорит о том, что пока компания не планирует полностью заменить процессор Intel в ядре каждого MacBook на спроектированный Apple процессор ARM, подобный тем, что используются в iPhone и iPad. Похоже, что вместо этого Apple планирует добавление в Mac процессоров ARM, чтобы ноутбук получил преимущества обоих чипов.

Чип может содержаться в модернизированном MacBook Pro, выход которого запланирован на конец этого года. Это было бы хорошо: 13-дюймовая модель MacBook Pro с Touch Bar часто критиковалась из-за плохой работы батареи. С другой стороны, не совсем понятно, что это даст тем, кто редко держит MacBook отключенным от сети на много часов, ведь эти функции аккумулятора действуют только в режиме сна.