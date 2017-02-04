Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.14
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.80
USD
27.67
RUB
0.47
IT-Индустрия
ИТ-Новости
3 февраля 17, 16:45
В России запустили православный мессенджер
православ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правжизнь по сути является учетной записью РПЦ в Telegram.

В России появился мессенджер Правжизнь, сообщается на сайте Московского патриархата.

С помощью приложения можно подписаться на официальные каналы храмов, обмениваться сообщениями, отправлять фотографии, аудио- и видеозаписи, а также другие файлы.

Кроме того, через приложение священнослужители "смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования".

"Прихожане, в свою очередь, смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим", – говорится в сообщении.

Правжизнь, которая по сути является по сути является учетной записью РПЦ в Telegram, поддерживает восемь языков общения.

Как сообщалось, ранее в России установили терминалы для оплаты молебнов и панихид. Стоимость молитвы за пять человек – 50 рублей (более 20 гривен).
Korrespondent
Ещё по теме:
Twitter продают
Фото: Мемы на iPhone 7 взорвали сеть
80% украинцев общаются в соцсетях по мобильному телефону
Россию могут отключить от мирового интернета?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новые MacBook получат сразу два процессора
noimageSamsung тестирует Pay Mini
noimageTelenor продает свои акции VimpelCom
noimageGoogle стал самым дорогим брендом в мире
noimageSamsung на выставке MWC представит Galaxy Tab S3
Лента новостей
Загрузка...