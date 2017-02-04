В России запустили православный мессенджер

В России появился мессенджер Правжизнь, сообщается на сайте Московского патриархата.

С помощью приложения можно подписаться на официальные каналы храмов, обмениваться сообщениями, отправлять фотографии, аудио- и видеозаписи, а также другие файлы.

Кроме того, через приложение священнослужители "смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования".

"Прихожане, в свою очередь, смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим", – говорится в сообщении.

Правжизнь, которая по сути является по сути является учетной записью РПЦ в Telegram, поддерживает восемь языков общения.

Как сообщалось, ранее в России установили терминалы для оплаты молебнов и панихид. Стоимость молитвы за пять человек – 50 рублей (более 20 гривен).