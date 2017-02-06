Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
27.08
RUB
0.46
EUR
29.30
USD
27.25
RUB
0.46
EUR
29.82
USD
27.70
RUB
0.47
IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 февраля 17, 09:23
ФБР обязало Google осуществлять слежку за пользователями
ФБР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Google обязан передавать информацию и сообщения, которые есть на иностранном сервере, по запросу ФБР.

Google обязали раскрывать содержание электронных ящиков своих клиентов на зарубежных серверах. Такое решение принял суд в США, передает Reuters.

Таким образом, компания обязана передавать информацию и сообщения, которые есть на иностранном сервере, по запросу ФБР.

Раскрытие информации можно трактовать как нарушение закона о неприкосновенности частной жизни. Однако суд решил, что вмешательство происходит в момент раскрытия в США.

Google заявил, что суд отошел от прецедентов и решение будет обжаловано.

"Мы продолжим давать отпор чрезмерно широким ордерам", — сказали в Google.

Delo
Ещё по теме:
Рада запретила изымать сервера во время обысков
Хакеры из РФ отслеживали украинскую артиллерию через Android
Агрессивные кибератаки на ЕС усиливаются
Главред RT оспаривает утверждения разведслужб США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мировой рынок планшетов сократился на 20%
noimageВ России запустили православный мессенджер
noimageНовые MacBook получат сразу два процессора
noimageSamsung тестирует Pay Mini
noimageTelenor продает свои акции VimpelCom
Лента новостей
Загрузка...