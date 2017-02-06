ФБР обязало Google осуществлять слежку за пользователями

Google обязали раскрывать содержание электронных ящиков своих клиентов на зарубежных серверах. Такое решение принял суд в США, передает Reuters.

Таким образом, компания обязана передавать информацию и сообщения, которые есть на иностранном сервере, по запросу ФБР.

Раскрытие информации можно трактовать как нарушение закона о неприкосновенности частной жизни. Однако суд решил, что вмешательство происходит в момент раскрытия в США.

Google заявил, что суд отошел от прецедентов и решение будет обжаловано.

"Мы продолжим давать отпор чрезмерно широким ордерам", — сказали в Google.