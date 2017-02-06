Мировой рынок планшетов сократился на 20%

Судя по расходам потребителей в праздничном квартале 2016 года, планшеты явно не пользовались популярностью, т.к. рынок продолжал стремительно падать. Четвертый квартал 2016 года стал девятым подряд кварталом снижения поставок планшетов. По предварительным данным IDC, производители отгрузили 52,9 млн планшетов в четвертом квартале, что на 20,1% меньше, чем в том же квартале год назад. Аналогичным образом, поставки в количестве 174,8 млн штук за весь 2016 год снизились на 15,6% по сравнению с 2015-м - второй год уменьшения поставок подряд.

"Рынок планшетов продолжает терять новизну несмотря на разговоры о производителях, переводящих свои линейки продуктов в сегмент съемных устройств, - рассказал Райан Рейт, вице-президент программы IDC Worldwide Quarterly Mobile Device Trackers. - Типичные планшеты без специальной клавиатуры, которых IDC называют компактными, продолжают терять актуальность во всех регионах и, как следствие, мы наблюдаем всемирное снижение. Мы видим будущий рост на некоторых развивающихся рынках, таких как Ближний Восток и Африка, а также Центральная и Восточная Европа, где единственными катализаторами являются простота и низкая стоимость. К сожалению, для данной отрасли это те устройства, которые не приносят больших доходов".

Продавцы, которые исторически лидировали на рынке ноутбуков, также поговаривают о расширении ассортимента продукции и включении большего числа съемных планшетов, хотя в настоящее время происходит больше разговоров, чем действий. В результате Apple и Microsoft доминируют в сегменте съемных планшетов. IDC считает, что вторая половина 2017 года будет богата на новые съемные устройства от ведущих производителей ноутбуков, а также от игроков, преимущественно сосредоточенных на смартфонном бизнесе.

Однако даже съемные планшеты с трудом сохранили темп в четвертом квартале - из-за того, что флагманские продукты таких ключевых игроков, как Microsoft и Apple, начали устаревать. "Рынок продолжает благоволить к устройствам "два-в-одном", но теперь мы добрались до точки, где несоответствие цены и производительности между съемными устройствами и устройствами двойного назначения начало сужаться, и дополнительная конкуренция привела к сдерживанию роста сегмента съемных планшетов, - заявил Джитеш Убрани, старший аналитик IDC Worldwide Quarterly Mobile Device Trackers. - Мы думаем, что это временно, поскольку только две из трех основных аппаратных платформ занимают существенное место на рынке съемных устройств, а экосистемы подлежат дальнейшей доработке в виде будущих обновлений и поддержки разработчиков".

Лидерство Apple на рынке планшетов еще предстоит оспорить, хотя и эта компания не застрахована от общих рыночных проблем - в четвертом квартале ее поставки снизились на 18,8% (13,1 млн штук), доля рынка Apple составила 24,7%. Линейка iPad Pro составила лишь небольшую часть общих поставок, тогда как на планшеты iPad 2 Air и Mini по-прежнему приходится большая часть. На каждые десять отгруженных компактных планшетов приходится только один проданный Apple iPad Pro.

Samsung осталась вторым по популярности поставщиком в праздничном квартале, захватив долю рынка 15,1% (8 млн планшетов). Отгрузки корейского вендора снизились на 11,4% по сравнению с четвертым кварталом 2015 года. Tab S2 и Tab А остаются самыми популярными моделями Samsung, и крупнейшими рынками их сбыта по-прежнему являются США, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии).

Полоса везения для планшетов Fire от Amazon продолжается - благодаря им компания заняла 3 место в 4 квартале 2016 года (9,7% рынка, 5,2 млн проданных устройств). И без того низкая стоимость планшета была дополнительно снижена в рамках распродажи "Черная пятница", впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить годовой спад на 0,6%. Тем не менее стоит отметить, что Amazon находится в уникальном положении, когда доля на рынке планшетов не имеет существенного значения, поскольку компания остается сосредоточенной в высшей степени на привлечении дополнительных подписчиков Prime, независимо от типа используемого устройства.

Lenovo стала одним из двух растущих поставщиков в 4 квартале - компании удалось вырасти на 2,1% по сравнению с тем же периодом в 2015 году (доля рынка составила 7% при 3,7 млн проданных планшетов). IDC ожидает, что, обладая широкой линейкой продуктов и инновационными проектами, этот поставщик будет единственным, за кем стоит наблюдать в 2017 году.

Если не брать во внимание стоимость, поддержка сотовой связи у планшетов Huawei является ценным предложением - большинство ее устройств оснащены модулями 3G или 4G. На сегодняшний день китайская компания успела расширить влияние на азиатском, европейском и ближневосточном рынках, хотя присутствие ее планшетов на рынке США стремится к нулю. Итог 4 квартала - 3,2 млн проданных устройств, доля рынка - 6% (рост 43,5% за год).

На долю остальных производителей пришлось 37,4% от общего рынка - 19,8 млн проданных планшетов, на 35,1% меньше, чем в 4 квартале прошлого года.