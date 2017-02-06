Alibaba запускает новый вид отслеживания посылок AliExpress

Логистическая компания Cainiao (аффилирована с холдингом Alibaba) запускает в России Simplified Registered Mail — упрощенную версию регистрации посылок из Китая для торговой онлайн-площадки AliExpress. Как рассказал РБК глава Cainiao в России Алекс Васильев, услуга — нечто среднее между нерегистрируемым и регистрируемым (с возможностью отслеживания по трек-номеру) почтовым отправлением.

Новый сервис был разработан в партнерстве с "Почтой России". По словам Васильева, сотрудничество позволит сделать процесс доставки более надежным и сократить количество недоставленных посылок. "Новый продукт, эксклюзивно разработанный для платформы, сделает все отправления полностью прозрачными для таможни. Пользователи теперь будут знать, где находится отправление на любом из этапов доставки. Сами заказы будут доходить намного быстрее, чем в случае с нерегистрируемыми отправлениями, так как Cainiao совместно с "Почтой России" управляет всеми операционными процессами с момента сбора посылки в Китае до вручения получателю", — говорит Алекс Васильев.

По его словам, стоимость Simplified Registered Mail будет ниже цены регистрируемой доставки. Однако насколько, представитель Cainiao уточнить отказался.

В рамках запуска новой услуги изменятся и правила логистики на AliExpress: с 7 февраля все заказы из Китая в Россию стоимостью от $2 и выше будут идти с обязательным присвоением трек-номера (то есть отслеживанием). Таким образом, "Эконом доставка" для товаров от $2 будет недоступна, а выбор по видам регистрируемых отправлений расширится до двух.

По словам главы Alibaba Russia Марка Завадского, новые правила не отразятся на цене доставки: скорее, продавцы учтут ее в цене самого товара.

"Бесплатной доставки в принципе не бывает, в большинстве случаев она уже входит в стоимость товара. Мы не думаем, что будет серьезное подорожание. Продавцы найдут способ выдерживать конкурентные цены, у нас проходит много акций, в рамках которых мы не разрешаем продавать товар дороже определенной отметки. Для пользователей какое-либо подорожание почти не будет заметно", — уверяет Завадский.

Первые тесты нового продукта состоялись еще в октябре прошлого года. Услуга будет доступна для всех продавцов из Китая.

Также с 7 февраля новый сервис запустят на Украине и Белоруссии, но там полностью исчезнет возможность выбрать услугу нерегистрируемого отправления.