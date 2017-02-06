Oppo лидирует на китайском рынке смартфонов в 2016 году

Не обладающая таким же раскрученным в мире брендом как Huawei или Xiaomi компания Oppo стала лидером по поставкам смартфонов в Китае за 2016-й год. Продажи Oppo выросли за год на 122 процента благодаря удачной розничной стратегии с акцентом на офлайновые магазины и международную экспансию.

За Oppo следует Huawei, поставившая на китайский рынок на 1,8 млн меньше смартфонов, чем лидер — 76,6 млн. При этом компании, занимающей в мировой "смартфонной" табели о рангах третье место, удалось за год нарастить поставки в Китае лишь на 21,8%. На третьем месте — Vivo, продавшая на родном рынке за год 69,2 млн смартфонов (на 96,9% больше, чем в 2015-м). Отметим, что Oppo и Vivo контролируются одним владельцем — компанией BBK Electronics, и вместе теперь контролируют более 30% китайского рынка.

Главным лузерами по итогам 2016-го на смартфонном рынке Китая стали Apple (4-е место) и Xiaomi (5-е). Американская компания продала в Китае 44,9 млн айфонов — на 23,2% меньше год-к-году. Xiaomi же "сдулась" сразу на 36%, сумев поставить лишь 41,5 млн аппаратов. Такие крупные мировые игроки как Samsung или Lenovo на китайском рынке не вошли в первую пятерку.