Поставки смартфонов Sony сократились на треть

Японский производитель электроники Sony за 4-й квартал, завершившийся 31 декабря, поставила 5,1 миллиона смартфонов под маркой Xperia — на 33% меньше, чем за тот же период 2015-го. Выручка мобильного подразделения упала до 249 миллиарда иен, сократившись на 35%.

В качестве причины спада были указаны более низкие объемы продаж на рынке Европы, чем ожидалось. В связи с этим Sony в очередной раз понизила прогноз на текущий финансовый год (заканчивается в марте). Компания ожидает, что она отгрузит 15 миллионов смартфонов, а не 17.

Чистая прибыль Sony за минувший финансовый квартал упала до 19,6 млрд иен, выручка — до 2,4 трлн иен. Тем не менее, сообщили в компании, выручка игрового подразделения выросла на 5,2% благодаря высоким продажам консоли PlayStation 4. За счет снижения цены Sony смогла реализовать в октябре—декабре 9,7 миллиона приставок.