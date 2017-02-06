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IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 февраля 17, 18:26
Sharp наконец получила прибыль
Sharp
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В 3 финансовом квартале 2016 года компания получила 37,2 млн долларов чистой прибыли после двух лет убытков.

Sharp сообщила о чистой прибыли в размере 37,2 млн долларов за третий финансовый квартал 2016 года, закончившийся в декабре 2016 года. Это первая прибыль компании за последние два с лишним года, когда Sharp ежеквартально получала убытки, пишет Digitimes.

Консолидированный оборот Sharp составил 5,1 млрд долларов за квартал, чистая операционная прибыль - 167 млн долларов, что стало самым высоким квартальным уровнем с первого квартала 2015 года.

Финансовое оздоровление Sharp наступило в результате усилий по реструктуризации, приложенных Дай Чжэн-у, президентом и CEO компании. Дай Чжэн-у был вице-председателем Foxconn Electronics и возглавил Sharp в августе 2016 года, после того как Foxconn стала крупнейшим акционером компании.

Доля панелей для дисплеев и устройств в консолидированной выручке Sharp составила 2,17 млрд долларов, 334 млн долларов поступило от IoT-решений, 619 млн долларов - от систем для сфер здравоохранения и экологии, 640 млн - от бизнес-решений, 639 млн - от модулей для камер, 604 млн - от электронных компонентов и устройств, 186 млн - от решений для энергетической отрасли.
astera.ru
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