Sharp наконец получила прибыль

Sharp сообщила о чистой прибыли в размере 37,2 млн долларов за третий финансовый квартал 2016 года, закончившийся в декабре 2016 года. Это первая прибыль компании за последние два с лишним года, когда Sharp ежеквартально получала убытки, пишет Digitimes.

Консолидированный оборот Sharp составил 5,1 млрд долларов за квартал, чистая операционная прибыль - 167 млн долларов, что стало самым высоким квартальным уровнем с первого квартала 2015 года.

Финансовое оздоровление Sharp наступило в результате усилий по реструктуризации, приложенных Дай Чжэн-у, президентом и CEO компании. Дай Чжэн-у был вице-председателем Foxconn Electronics и возглавил Sharp в августе 2016 года, после того как Foxconn стала крупнейшим акционером компании.

Доля панелей для дисплеев и устройств в консолидированной выручке Sharp составила 2,17 млрд долларов, 334 млн долларов поступило от IoT-решений, 619 млн долларов - от систем для сфер здравоохранения и экологии, 640 млн - от бизнес-решений, 639 млн - от модулей для камер, 604 млн - от электронных компонентов и устройств, 186 млн - от решений для энергетической отрасли.