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IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 апреля 17, 12:07
Samsung представит гибкие смартфоны не раньше 2019 года
Samsung,смартфон,гибкие смартфоны,
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Устройства с безрамочными экранами продаются хорошо и у компании есть достаточно времени для доработки технологии гибких дисплеев.

За последние два года в СМИ не раз появлялись слухи о планах южнокорейской компании Samsung начать выпуск гибких смартфонов. Так, в феврале сообщалось, что Samsung намерена произвести небольшую партию складывающихся пополам смартфонов c гибкими AMOLED-дисплеями в конце этого года. Однако представители компании в очередной раз опровергли информацию о скором выходе гибких устройств, пишет Phone Arena.

Как сообщил ведущий инженер компании Samsung Display Ким Тхэ Ун, выступая на семинаре Display TechSalon, гибкие смартфоны компании появятся на рынке не ранее 2019 года. По его словам, устройства с безрамочными экранами продаются хорошо и у компании есть достаточно времени для доработки технологии гибких дисплеев.

Позднее представитель Samsung Display дал комментарий изданию The Korea Herald, в котором уточнил, что разработчикам предстоит решить несколько проблем, прежде чем технология гибких дисплеев будет коммерциализирована. Он также предположил, что сперва компания представит устройства, экраны которых будут изгибаться в одну сторону.
astera.ru
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