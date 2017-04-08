Fujitsu представила ультракомпактный сервер Primergy

Компания Fujitsu обновила стоечные и напольные модели однопроцессорных серверов Primergy. В системах используются процессоры Intel Xeon E3 и предусмотрены различные варианты конфигурации для того, чтобы заказчики могли выбрать для себя оптимальное решение.

Кроме того, Fujitsu представила сервер Primergy TX1320 M3. Эта напольная модель демонстрирует высокую скорость работы при низком уровне шума и может быть установлена на рабочий стол или книжную полку.

Primergy TX1320 M3, одна из четырех новых моделей, позволяет реализовать все возможности современных серверов в ультракомпактном форм-факторе. Объем корпуса составляет 13,3 литра. Уровень шума во время работы составляет всего 18 дБ (А).

Обновленная линейка однопроцессорных серверов Primergy подойдет для запуска офисных приложений, организации телефонии в офисе, создания и поддержки веб-серверов или для модернизации существующего серверного парка. Для компаний, которые переходят с ПК на серверные решения для цифровизации своего бизнеса, Primergy предоставляет преимущества простого администрирования и высокой энергоэффективности.

Все 3 модели напольных серверов Primergy (TX1310 M3, TX1320 M3 и TX1330 M3) и стоечный сервер Primergy RX1330 M3 реализуют технологические возможности процессоров Intel Xeon E3, Core i3, Pentium и Celeron и поддерживают до 64 Гб памяти формата DDR4. Обновленный модельный ряд подходит для обработки базовых рабочих задач компаний малого и среднего бизнеса и может стать основой для цифровизации компаний, работающих в различных сегментах, включая аптеки, рестораны и туристические компании. Fujitsu также предлагает специальные комплекты для монтажа напольных серверов в стойку.

Primergy TX1310 M3 поддерживает установку до 4 накопителей формата 3,5 дюйма (макс. 40 ТБ), имеет 4 разъема PCIe и реализует функции резервного копирования данных и сетевые функции. Система обеспечивает защиту данных во время обработки данных с помощью ECC-памяти, имеет оптимизированную систему охлаждения с улучшенным распределением потоков воздуха для бесшумной работы в режиме 24x7 и гигабитный сетевой адаптер LAN.

Primergy TX1320 M3 предназначен для установки в местах с ограниченным свободным пространством, в точках розничной торговли или филиалах компаний, которым необходима полноценная серверная функциональности и бесшумная работа. TX1320 M3 поддерживает до 8 жестких дисков формата 2,5 дюйма, мощные RAID-контроллеры, 4 разъема PCIe, универсальные и недорогие функции резервного копирования, сетевые функции и технологию TPM 2.0. Сервер также оснащается резервными источниками питания для обеспечения непрерывности работы.

Primergy TX1330 M3 - это напольный сервер, поддерживающий установку до 24 накопителей формата 2,5 дюйма и их "горячее" подключение (предусмотрена возможность установки накопителей формата 3,5 дюйма). Благодаря контроллерам RAID и функциям резервного копирования данных, эта система подходит для консолидации и управления большими массивами данных. Сервер также имеет 4 разъема PCIe и различные возможности для сетевого подключения, обеспечения защиты и настройки питания для соответствия требованиям заказчиков.

Primergy RX1330 M3 - это стоечный сервер, оптимизированный как для центров обработки данных, так и для компаний малого и среднего бизнеса, благодаря возможностям для расширения ресурсов в соответствии с потребностями заказчика. Он подходит для файловых, инфраструктурных, коммуникационных приложений, а также приложений совместной работы. Система предлагает различные варианты конфигурации, поддерживает до 3 разъемов PCIe, до 10 жестких дисков формата 2,5 дюйма и блоки питания с возможностью "горячего" подключения, резервные вентиляторы и контроллер RAID.

Оливье де Ла Шапель, руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, говорит: "Новое поколение высокопроизводительных серверов Primergy позволяет компаниям малого и среднего бизнеса воспользоваться всеми преимуществами ИТ. Эти системы способны расти в соответствии с увеличением потребностей компаний, предлагая новейшие технологии, использующиеся в процессорах и памяти и надежное хранилище данных. Стабильная работа при снижении операционных расходов - вот отличительная особенность бренда Primergy. С каждым новым поколением мы увеличиваем эффективность работы и снижаем потребление энергии, благодаря новым поколениям процессоров и усовершенствованиям системы энергоснабжения в сочетании с фирменной технологией Cool-safe Advanced Thermal Design. Это позволяет улучшить охлаждение сервера и снизить уровень шума. Таким образом, системы Primergy идеально подойдут для любого бизнеса".

Весь модельный ряд однопроцессорных серверов Primergy, построенных на базе процессорной архитектуры x86, можно приобрести уже сейчас у компании Fujitsu или ее партнеров по всему миру. Стоимость зависит от модели, конфигурации и страны.