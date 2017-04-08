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IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 апреля 17, 14:57
В Китае производителям смартфонов не хватает AMOLED-панелей
AMOLED,
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В 2017 году основными потребителями станут Apple и Samsung.

Производители смартфонов отмечают ограниченное предложение OLED-панелей и рост цен на чипы памяти, что, по их мнению, может подорвать доходность производства смартфонов.

Китайские вендоры, включая Huawei, Oppo и Vivo, скорее всего, начнут использовать AMOLED-панели в своих смартфонах в 2017 году, после того, как технология будет применена Apple для следующего поколения iPhone и Samsung Electronics для Galaxy S8, передает Digitimes со ссылкой на источники.

Поскольку основной производитель AMOLED-панелей - Samsung Display - будет поставлять свою продукцию преимущественно Apple и Samsung, то остальные производители не будут обеспечены достаточным количеством дисплеев в 2017 году.

В результате, Huawei, Oppo и Vivo смогут использовать OLED-панели только для своих топовых моделей. Остальные вендоры будут применять LTPS ЖК-панели. По их мнению, это позволит нарастить соотношение "цена-качество", поскольку пользователи смартфонов, как правило, больше озабочены объемом памяти своих мобильных устройств, чем другими функциями.
astera.ru
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