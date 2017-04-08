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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 апреля 17, 17:38
В КНР и Корее поступит в продажу более мощный Galaxy S8
Samsung Galaxy S8
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Набор из самого смартфона и док-станции DeX обойдется в 1020 долларов.

Когда Samsung представляла флагман Galaxy S8, на презентации шла речь об одной-единственной модели смартфона, комплектующегося 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 ГБ на флеш-накопителе. Как теперь оказалась, компания выпустит еще одну, более мощную версию устройства с 6 ГБ "оперативки" и вдвое большим объемом памяти.

Galaxy S8 в улучшенной конфигурации, однако, можно будет купить только в Южной Корее и Китае. Как сообщает корейское издание ETNews, набор из самого смартфона и док-станции DeX (отдельно продается за 150 долларов) обойдется в 1020 долларов.

Можно ли будет приобрести новинку вне комплекта, пока неизвестно. Также непонятно, выйдет ли "улучшенный" Galaxy S8 на рынках Европы и США.
astera.ru
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