В КНР и Корее поступит в продажу более мощный Galaxy S8

Когда Samsung представляла флагман Galaxy S8, на презентации шла речь об одной-единственной модели смартфона, комплектующегося 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 ГБ на флеш-накопителе. Как теперь оказалась, компания выпустит еще одну, более мощную версию устройства с 6 ГБ "оперативки" и вдвое большим объемом памяти.

Galaxy S8 в улучшенной конфигурации, однако, можно будет купить только в Южной Корее и Китае. Как сообщает корейское издание ETNews, набор из самого смартфона и док-станции DeX (отдельно продается за 150 долларов) обойдется в 1020 долларов.

Можно ли будет приобрести новинку вне комплекта, пока неизвестно. Также непонятно, выйдет ли "улучшенный" Galaxy S8 на рынках Европы и США.