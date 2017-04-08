9 гаджетов для улучшения сна и производительности (фото)

Чтобы быстрее уснуть

Muse headband — нейрообруч для релаксации

У многих людей сегодня есть проблемы с засыпанием. Бывает, что этот процесс растягивается даже не на минуты, а на часы. Нейрообруч Muse headband расслабляет мозг и эффективно снимает стресс. В гаджет встроены датчики для измерения активности мозга, которые передают данные в приложение. Приложение, в свою очередь, включает медитационные упражнения. При желании можно воспользоваться и менее дорогими, а то и бесплатными приложениями для медитации. Но в их использовании не будет присутствовать эффект "обратной связи" от мозга (цена на amazon.com — от $249).

Here One smart earbuds — умные беспроводные наушники

Бывают ситуации, когда от внешних звуков не защищают ни беруши, ни включенная музыка. Наушники Here One позволяют постепенно заглушить окружающие вас звуки. Если для того, чтобы заснуть, вам нужен белый шум, вы можете включить фильтр для этого типа звука через прилагаемое приложение (цена на brookstone.com — от $299).

Apple iPhone

Использование телефона перед сном снижает производство мелатонина — гормона, который влияет на циркадные ритмы (циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи). Функция Night Shift от Apple уменьшает эффект "синего света", делая цвета дисплея более теплыми. Эту функцию можно настроить так, что телефон будет напоминать вам о времени, когда пора ложиться спать (цена на apple.com $399–$769).

S+ Sleep monitor — устройство дистанционного контроля сна

Для использования многих устройств, которые отслеживают сон, необходимо крепить на тело или в матрас специальные датчики. Компания ResMed, производитель монитора S+ заявляет о том, что при использовании ее гаджета никакого контакта с устройством не нужно. Монитор использует технологию обнаружения движения, который отслеживает беспокойство и повороты во время сна. Он также может оценить, не мешают ли вам спать температура и освещение в комнате (цена на amazon.com — от $129).

Sleep number IT bed — "умный" матрас

Твердость матраса IT bed регулируется с помощью приложения для смартфона. Встроенные датчики могут также отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхание и движение, и собирать информацию о качестве вашего сна. В этом матрасе есть один минус — отсутствие пульта. Чтобы им управлять, необходимо держать телефон под рукой (цена на sleepnumber.com — $1,099).

Smart Nora