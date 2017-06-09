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ИТ-Новости
6 июня 17, 09:51
Уникальные новинки представила Apple. ВИДЕО
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Apple показала новинки: iPad Pro, iMac с 5K-дисплеем и "умные часы" watchOS
Компания Apple на конференции WWDC представила новый iPad Pro. Об этом сообщает TechCrunch.

Новый iPad Pro получил 10,5-дюймовый экран, сохранив при этом практически идентичный размер, что и его предшественник с 9,7-дюймовым экраном. Таким образом, компании удалось значительно уменьшить рамки.



Устройство получило процессор A10x, который на 30% быстрее A9x, уверяют в Apple. Базовая модель теперь будет поставляться с 64 Гб памяти вместо стандартных 32 Гб на предыдущем планшете.

Характеристики камеры iPad Pro не изменились: 12 Мп основная и 7 Мп — фронтальная.

Стоимость устройства будет начинаться с 649 долл. В США продажа планшета начнется уже со следующей недели.



В watchOS появится новый "умный" циферблат, который показывает ту информацию, которая вам нужна в данный момент. Также появится красивый циферблат-калейдоскоп.

Глава Apple Тим Кук заверил, что Apple Watch – самые продаваемые умные часы в мире. Разработчики смогут попробовать новый watchOS уже сегодня, а пользователи получат систему осенью.





Apple также представила новую линейку iMac и новую iOS.

Компания Apple представила новую линейку компьютеров iMac, в том числе iMac Pro с 5K-дисплеем. Новинки показали на конференции WWDC.

iMac будет представлен в различных модификациях применительно к начинке. В максимальной комплектации — iMac Pro с 5К-дисплеем — он получит 18-ядерный процессор Xeon с 16 Гб видеопамяти и 4 Тб памяти на SSD.

В продажу iMac Pro поступит в декабре 2017 года, стоимость его будет составлять до 4999 долл.

Среди новинок iOS 11, в частности возможность делать переводы с помощью Apple Pay через приложение iMessage. Голосовой помощник Siri сможет переводить запросы на другие языки, например французский, испанский и китайский, а также сможет использовать более широкий контекст для предложения наиболее релевантной пользователю информации. Siri, помимо этого, научилась читать текст на экране и озвучивать его.

Благодаря более эффективным алгоритмам фотографии и видео будут занимать меньше места на устройстве, заверили в компании.

Как сообщает The Verge, компания также переработала AppStore — и сделала в нем отдельную вкладку для игр и вкладку "Сегодня". Среди важных дополнений также значится встроенная в iOS 11 платформа для дополненной реальности, которую смогут использовать сторонние разработчики.


Источник: 112.ua 
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