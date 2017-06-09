Уникальные новинки представила Apple. ВИДЕО





В watchOS появится новый "умный" циферблат, который показывает ту информацию, которая вам нужна в данный момент. Также появится красивый циферблат-калейдоскоп.





Глава Apple Тим Кук заверил, что Apple Watch – самые продаваемые умные часы в мире. Разработчики смогут попробовать новый watchOS уже сегодня, а пользователи получат систему осенью.





















Apple также представила новую линейку iMac и новую iOS.





Компания Apple представила новую линейку компьютеров iMac, в том числе iMac Pro с 5K-дисплеем. Новинки показали на конференции WWDC.





iMac будет представлен в различных модификациях применительно к начинке. В максимальной комплектации — iMac Pro с 5К-дисплеем — он получит 18-ядерный процессор Xeon с 16 Гб видеопамяти и 4 Тб памяти на SSD.





В продажу iMac Pro поступит в декабре 2017 года, стоимость его будет составлять до 4999 долл.





Среди новинок iOS 11, в частности возможность делать переводы с помощью Apple Pay через приложение iMessage. Голосовой помощник Siri сможет переводить запросы на другие языки, например французский, испанский и китайский, а также сможет использовать более широкий контекст для предложения наиболее релевантной пользователю информации. Siri, помимо этого, научилась читать текст на экране и озвучивать его.





Благодаря более эффективным алгоритмам фотографии и видео будут занимать меньше места на устройстве, заверили в компании.





Как сообщает The Verge, компания также переработала AppStore — и сделала в нем отдельную вкладку для игр и вкладку "Сегодня". Среди важных дополнений также значится встроенная в iOS 11 платформа для дополненной реальности, которую смогут использовать сторонние разработчики.