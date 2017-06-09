Коммутатор для игр и Nighthawk S8000 от Netgear уже в OCS

Компания OCS Distribution рада представить вам новинку от Netgear – 8-портовый гигабитный коммутатор Netgear Nighthawk S8000 Ethernet с дополнительными функциями. Это универсальный, производительный, легко настраиваемый сетевой коммутатор, предназначенный для игр на профессиональном уровне, потоковой трансляции мультимедиа в формате 4K и развертывания домашних сетей. Низкие показатели задержки, назначение приоритетов портам и управление при помощи функции Quality of Service (QoS) обеспечивают максимально удобную работу пользователей с ресурсоемкими приложениями. Коммутатор Nighthawk S8000 поставляется с интуитивно понятным оптимизированным для мобильных устройств пользовательским интерфейсом на базе веб-браузера для дополнительной настройки, с удобными предустановленными оптимизированными настройками, выбираемыми одним нажатием кнопки.

Ключевые особенности устройства включают в себя настраиваемый гигабитный коммутатор Ethernet, графический веб-интерфейс Netgear для настройки параметров DHCP, VLAN, и конфигурации портов (игровой порт, порт LAN, агрегированный порт для высокой пропускной способности), элегантный современный дизайн.

Новинка уже доступна в OCS.