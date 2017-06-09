Microsoft призвала создать «вечно подключенный» компьютер

Идея встроенной сим-карты (eSIM, от embeded SIM), которая будет намертво вмонтирована в модем компьютера, смартфона или IoT-устройства, не нова. Например, часы Samsung Gear S2 и S3 — уже используют эту технологию. Однако на конференции Computex, которая проходила в Тайбэе (Тайвань), про eSIM говорили так много, что, кажется, она станет массовой буквально в следующем году, пишет Engadget.





Так, представители Microsoft рассказали о «вечно подключенных» компьютерах, разработку которых поддержали ключевые производители «железа» — Intel, Qualcomm, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo, VAIO и Xiaomi. Кроме того внедрение eSIM в процессор Snapdragon 835 (Qualcomm) будет означать, что все новые Android-смартфоны смогут выходить в интернет проще, быстрее, без лишнего пластика и отверстия в корпусе.





По-настоящему массовыми eSIM могут стать, если на них перейдет Apple, которая традиционно задает моду на внешний вид и устройство сим-карт. Именно производитель iPhone сначала стал требовать micro-sim, а потом nano-sim. Теперь настал черед вовсе отказаться от сим-карт в привычном понимании.

«Технология блокчейн — это второе поколение интернета»





Настоящую пользу от eSIM можно будет ощутить с распространением гигабитного интернета и сетей 5G. Встроенная сим-карта будет частью инфраструктуры «вечно подключенного» компьютера, где бы он ни находился. Настоящую же революцию eSIM совершат в портативных устройствах, вроде датчиков и сенсоров, — элементах интернета вещей.



