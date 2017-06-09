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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 июня 17, 16:57
Microsoft призвала создать «вечно подключенный» компьютер
сим-карта
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На прошедшей на Тайване конференции Computex 2017 корпорация Microsoft заявила о создании «вечно подключенных» персональных компьютеров с использованием встроенных сим-карт.
Идея встроенной сим-карты (eSIM, от embeded SIM), которая будет намертво вмонтирована в модем компьютера, смартфона или IoT-устройства, не нова. Например, часы Samsung Gear S2 и S3 — уже используют эту технологию. Однако на конференции Computex, которая проходила в Тайбэе (Тайвань), про eSIM говорили так много, что, кажется, она станет массовой буквально в следующем году, пишет Engadget.

Так, представители Microsoft рассказали о «вечно подключенных» компьютерах, разработку которых поддержали ключевые производители «железа» — Intel, Qualcomm, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo, VAIO и Xiaomi. Кроме того внедрение eSIM в процессор Snapdragon 835 (Qualcomm) будет означать, что все новые Android-смартфоны смогут выходить в интернет проще, быстрее, без лишнего пластика и отверстия в корпусе.

По-настоящему массовыми eSIM могут стать, если на них перейдет Apple, которая традиционно задает моду на внешний вид и устройство сим-карт. Именно производитель iPhone сначала стал требовать micro-sim, а потом nano-sim. Теперь настал черед вовсе отказаться от сим-карт в привычном понимании.
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Настоящую пользу от eSIM можно будет ощутить с распространением гигабитного интернета и сетей 5G. Встроенная сим-карта будет частью инфраструктуры «вечно подключенного» компьютера, где бы он ни находился. Настоящую же революцию eSIM совершат в портативных устройствах, вроде датчиков и сенсоров, — элементах интернета вещей.

Источник: hightech.fm
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