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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 июня 17, 19:02
Samsung обновила серию бюджетных J-смартфонов
J-смартфон
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Все аппараты работают на актуальной версии Android - Nougat.

Компания Samsung осовременила линейку недорогих смартфонов Galaxy J. Модель J3 получила 5-дюймовый HD-экран, 4-ядерный процессор Exynos 7570 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной, а также батарею емкостью 2400 мАч.

Более дорогие версии, J5 и J7, комплектуются HD-экранами Super AMOLED (5,2 и 5,5 дюйма соответственно), 16 Гб на флеш-накопителе, расширяемым за счет microSD-карт (до 256 Гб), 4-ядерными чипами (1,6 ГГц), 13-мегапиксельными основными и фронтальными камерами. В J7, однако, установлено 3 Гб "оперативки".

Все аппараты работают на актуальной версии Android — Nougat. Вся тройка будет доступна в черной или золотистой расцветке.

В Европе продажи J5 начнутся в июне по цене 279 евро, а J7 - в июле за 339 евро. J3, уже вышедший в США, дебютирует на европейском рынке в августе по цене 219 евро.
astera.ru
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