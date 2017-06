Microsoft Xbox One X: самая быстрая игровая консоль

В рамках прошедшей на выставке E3 пресс-конференции компания Microsoft раскрыла все ключевые детали так называемого Project Scorpio — перспективной игровой консоли, нацеленной на поддержку игр в разрешении 4K.

Было названо официальное имя консоли, дата выхода и цена: приставка будет называться Xbox One X, её стоимость составит $499 (цена в России — 39 990 руб.), а начало продаж запланировано на 7 ноября текущего года.

Стоимость новой консоли вполне привычна для Microsoft: столько же стоила оригинальная Xbox One образца 2013 года в комплекте с Kinect. Однако по сравнению с базовой версией Xbox One S новинка будет вдвое дороже. Превзойдёт Xbox One X по цене и Sony PlayStation 4 Pro, которая продаётся на сто долларов дешевле.

Однако главное в прошедшем анонсе даже не информация о цене, а то, что Microsoft подробно рассказала, какое «железо» будет использоваться в Xbox One X. В основу консоли положена новая высокоинтегрированная 16-нм система-на-чипе, которая должна сделать её не только гораздо мощнее предыдущих версий Xbox, но и самой быстродействующей игровой системой на рынке. Сама Microsoft называет следующие числа: по производительности графического ускорителя новая Xbox One X в 4,3 раза превосходит Xbox One S, а частота процессорных скалярных ядер в новой версии приставки выросла на 31 %. Любопытно, но на этот раз Microsoft не стала открыто говорить об архитектуре процессорных ядер, хотя известно, что компания продолжает опираться на архитектуру AMD Jaguar, как и в предыдущих версиях Xbox.

Самые серьёзные изменения произошли в подсистеме памяти. Инженеры решили отказаться от обычной DDR4 SDRAM, и в Xbox One X будет использоваться унифицированная высокоскоростная GDDR5 SDRAM с 384-битной шиной, причём объём этой памяти увеличен до 12 Гбайт. Благодаря этому пропускная способность подсистемы памяти достигает 326 Гбайт/с, что в полтора раза больше полосы пропускания eDRAM-буфера в Xbox One S и соответствует пропускной способности памяти флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti.

Также Microsoft заявляет, что графическая производительность новой консоли достигает 6 Тфлопс: GPU в ней располагает 40 вычислительными блоками Radeon и работает на частоте 1172 МГц, что позволяет оценить встроенную видеокарту новой консоли как относительно близкий аналог Radeon RX 480. Это делает Xbox One X заметно более мощной в графическом плане даже по сравнению с Sony PlayStation 4 Pro, графическая производительность которой оценивается в 4,2 Тфлопс. Столь быстродействующий GPU должен позволить Xbox One X выдавать 60 кадров в секунду в 4K-разрешении — и это верно практически для каждой новой игры, которая была представлена в ходе мероприятия Microsoft.

Что касается внешнего исполнения Xbox One X, то здесь Microsoft не смогла удивить общественность радикальным редизайном. Новая консоль похожа на комплект разработчика Project Scorpio, который мы видели ранее, с той лишь разницей, что на потребительской версии будет убран OLED-экран и физические кнопки. Фактически Xbox One X выглядит как слегка похудевшая Xbox One S, что, тем не менее, дало Microsoft право говорить о новинке как о самой маленькой Xbox. Точные размеры Xbox One X составляют 300 x 240 x 60 мм, а это значит, что консоль на 5 мм шире и на 10 мм глубже предшественницы, но при этом на 5 мм тоньше. В результате, в терминах объёма новинка действительно на 2 % меньше.

Однако в целом Microsoft не позиционирует Xbox One X как что-то принципиально новое, скорее, это очередная модернизация платформы Xbox в середине жизненного цикла. Похожие слова мы слышали и в момент анонса Xbox One S. Благодаря такому подходу уже имеющиеся игры будут полностью совместимы с Xbox One X, но получат какие-то улучшения от более мощного железа (какие — зависит от конкретной игры). Новые игры, которые получат специальные оптимизации для обновлённой версии приставки, будут иметь врождённую поддержку 4K-разрешения (3840x2160), но при этом смогут отображаться и на 1080p-телевизорах с применением субдискретизации.

Все аксессуары, имеющиеся в экосистеме Xbox One, сохранят полную совместимость с Xbox One X. Кроме того, для консоли обещаны некоторые новые функции: поддержка Dolby Atmos, поддержка 4K Blu-Ray дисков, технология сурерсемплинга для масштабирования 1080p-игр в 4K разрешение, поддержка HDMI 2.1 и Adaptive Sync.