Процессоры Skylake-X обещают выдающийся разгон

С таким утверждением выступил немецкий оверклокер Роман der8auer Хартунг, известный широкой общественности по проектированию и выпуску устройств Delid-Die-Mate для снятия теплораспределительных крышек с различных CPU.

В подтверждение сказанного он продемонстрировал разгон скальпированного 10-ядерного Core i9-7900X до частоты 5,0 ГГц при использовании серийной замкнутой СЖО производства Corsair c 280-мм радиатором.

Разгон скальпированного Core i9-7900X до 5,0 ГГц

Разогнанный процессор при этом не перегревался и работал совершенно стабильно под полной нагрузкой, создаваемой утилитой Prime95 26.6, которая активно задействует AVX-инструкции.

Проведённая демонстрация идёт вразрез с более ранними слухами о том, что Skylake-X в разгоне будут похожи на своих предшественников, процессоры Broadwell-E, и без применения экстремальных средств охлаждения типичным потолком для них станут частоты порядка 4,2–4,4 ГГц. Как показывает проведённый эксперимент, Skylake-X должны разгоняться намного лучше, но при этом особое внимание придётся уделять теплоотводу: тепловыделение у новых CPU при разгоне нарастает очень резко. Например, в эксперименте der8auer температура работающего на 5-гигагерцевой частоте при напряжении 1,32 В процессора Core i9-7900X доходила до 88 градусов даже при использовании СЖО Corsair Hydro Series H115i. Максимально же допустимая температура для этого CPU, при которой активируется троттлинг, составляет 94 градуса.

Система, на которой выполнялся разгон Core i9-7900X

Лучший, чем у Broadwell-E, оверклокерский потенциал Skylake-X возник не на пустом месте. Дело в том, что для производства Skylake-X компания Intel решила применить модифицированный технологический процесс 14+ нм, точно такой же, как используется при производстве Kaby Lake. Полупроводниковые кристаллы, выращенные по такой усовершенствованной технологии, используют на 12 % более высокий уровень управляющих токов и имеют увеличенный шаг затворов транзисторов (предположительно с 70 до 84 нм), что в конечном итоге снижает токи утечки и позволяет добиваться стабильной работы на более высокой частоте. Например, выпущенные по такому техпроцессу четырёхъядерные процессоры Core i7-7700K способны работать при частотах около 4,8–5,0 ГГц и даже выше.

Результаты своих экспериментов по разгону Core i9-7900X der8auer описал так: «С моей точки зрения Skylake-X — впечатляющий процессор. В новом поколении мы имеем десятиядерник, который намного дешевле Broadwell-E, но при этом работает на значительно более высоких частотах. Даже без скальпирования я смог разогнать свой Core i9-7900X до 4,8 ГГц с использованием заводской СЖО Corsair. А это значит, что если взять самосборную “водянку”, то на штатном термоинтерфейсе можно выжать и 4,9 ГГц при условии, что попадётся удачный процессор. А когда я заменил в своём экземпляре Core i9-7900X интеловскую термопасту на жидкий металл, мне удалось добиться разгона до 5,0 ГГц с необслуживаемой СЖО».

Разгон нескальпированного Core i9-7900X до 4,8 ГГц

Стоит заметить, что свои эксперименты der8auer проводил с предварительно отобранным процессором. Именно поэтому среднестатистические экземпляры Skylake-X столь впечатляющего разгона показывать, скорее всего, не будут. Однако 4,7–4,8 ГГц, по мнению der8auer, после скальпирования можно будет выжать на любом чипе нового поколения, что делает платформу LGA2066 и процессоры Skylake-X привлекательным выбором для энтузиастов высокой производительности.

Иными словами, по оверклокерскому потенциалу процессоры семейства Skylake-X будут скорее похожи на Kaby Lake, чем на Broadwell-E. Частота 5,0 ГГц не станет чем-то недостижимым для Core i9-7900X даже в домашних условиях, а для её получения в режиме 24/7 потребуется всего три вещи: удачный экземпляр процессора, скальпирование и производительная система охлаждения. Но и без отбора CPU и дополнительных трудозатрат по замене термоинтерфейса под процессорной крышкой от Skylake-X можно ожидать хорошей разгоняемости, что может стать важным преимуществом новой платформы на фоне предшествующих и конкурирующих решений.

Больше информации о процессорах Skylake-X и платформе LGA2066 станет известно завтра вечером во время мероприятия Intel, которое пройдёт в рамках PC Gaming Show. Полноценные обзоры процессоров Skylake-X, как ожидается, будут опубликованы в компьютерной прессе через неделю.

Полное видео с рассказом der8auer о разгоне Core i9-7900X доступно на канале оверклокера в YouTube:

Источник: 3dnews.ru