Два новых FM-трансмиттера Ritmix уже в продаже

В продажу поступили два новых FM-трансмиттера Ritmix FMT-A745 и FMT-A775. Стоит отметить, что обе модели объединяют в себе Bluetooth FM-трансмиттер и автомобильную USB-зарядку.





Они подходят для любых устройств, имеющих возможность зарядки от USB, будь то плеер, смартфон, планшет или навигатор.





Данные FM-трансмиттеры предназначены для воспроизведения аудиофайлов через акустическую систему автомобиля непосредственно с карт памяти microSD, через USB, с помощью AUX-in или по Bluetooth. Слушайте вашу любимую музыку или аудиокниги в формате MP3 в любом автомобиле, имеющем FM-радиоприёмник.





Ritmix FMT-A745 оснащен одним USB-портом 5В 1А, а Ritmix FMT-A775 имеет два USB-порта общим номиналом 5В 2,1А.



