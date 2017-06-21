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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 июня 17, 19:41
Два новых FM-трансмиттера Ritmix уже в продаже
Ritmix
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В продажу поступили два новых FM-трансмиттера Ritmix FMT-A745 и FMT-A775
В продажу поступили два новых FM-трансмиттера Ritmix FMT-A745 и FMT-A775. Стоит отметить, что обе модели объединяют в себе Bluetooth FM-трансмиттер и автомобильную USB-зарядку.

Они подходят для любых устройств, имеющих возможность зарядки от USB, будь то плеер, смартфон, планшет или навигатор.

Данные FM-трансмиттеры предназначены для воспроизведения аудиофайлов через акустическую систему автомобиля непосредственно с карт памяти microSD, через USB, с помощью AUX-in или по Bluetooth. Слушайте вашу любимую музыку или аудиокниги в формате MP3 в любом автомобиле, имеющем FM-радиоприёмник.

Ritmix FMT-A745 оснащен одним USB-портом 5В 1А, а Ritmix FMT-A775 имеет два USB-порта общим номиналом 5В 2,1А.

Источник: itnews.com.ua
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