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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 июня 17, 17:06
У вируса WannaCry обнаружили устрашающего "родственника"
WCry
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Ситуацию усугубляет тот факт, что родственную WCry версию пока не идентифицировала ни одна крупная антивирусная компания.

У вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 (WCry), заразившего сотни тысяч компьютеров по всему миру, нашелся потенциально более опасный "родственник". Как сообщил IT-директор компании IDT Голан Бен-Они, спустя примерно две недели после атаки WCry компьютеры его фирмы поразил еще один троянец, который также требовал выкуп за возврат доступа к данным.

Однако требование денег оказалось прикрытием. По словам Бен-Они, вирус не просто блокировал доступ к файлам, но и передавал злоумышленникам учетные данные сотрудников, которые могут быть использованы для последующих атак. В настоящее время его компания ведет переговоры с хакерами. Ситуацию усугубляет тот факт, что родственную WCry версию пока не идентифицировала ни одна крупная антивирусная компания.

Масштабная вирусная эпидемия, связанная с WCry, разгорелась в мае. Троянец блокировал доступ к файлам до тех пор, пока жертва не заплатит выкуп. По оценкам экспертов, вирус поразил свыше 300 тысяч Windows-компьютеров через "дыру" в сервере SMB. Менее чем за 72 часа от него пострадали системы в 150 странах.

В России WCry парализовал серверы МВД, Следственного комитета и "МегаФона", а Австралии — заблокировал работу десятков скоростных камер и светофоров, в Европе — одну из крупнейших телекоммуникационных компаний Telefonica.
astera.ru
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