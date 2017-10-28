Медиа-группы договорились закодировать спутник

Выйдет ли?





Четыре крупнейшие медиа-группы достигли предварительного согласия относительно кодировки открытых телеканалов на спутнике. Ориентировочный дедлайн - весна 2018 года.





Сейчас медиа-группы Интер (Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Валерия Хорошковского), StarLightMedia (Виктора Пинчука), Украина (Рината Ахметова), и 1+1 (Игоря Коломойского) в общей сложности транслируют 23 телеканала: Интер, НТН, К1, К2, МЕГА, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, СТБ, ICTV, Новый, М1, М2, Оце, Украина, НЛО ТВ, Індиго TV, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН ТБ и Бигуди.





Уговорили Интер?





Кодировка крупнейшими ТВ-группами с абсолютно разными владельцами спутникового эфира станет беспрецедентным событием для всего медиа-рынка. Еще ни разу они не действовали в унисон. О том, что украинские каналы на спутнике некоторые игроки хотят кодировать, редакция LIGA.net сообщала еще в сентябре. "Сегодня три игрока готовы закодироваться: это группы 1+1, МГУ и мы", - рассказывал в интервью директор по стратегическому развитию группы StarLightMedia Федор Гречанинов. В группе Интер, в которую входит больше всего телеканалов, у него тогда не было уверенности. Это был предмет переговоров.





"Интер до последнего времени не поддерживал внедрение системы кодирования спутникового сигнала", - рассказывает медиа-эксперт, советник главы Нацсовета по ТВ и радиовещанию Александр Глущенко. Ведь, по его мнению, в случае кодирования сигнала трех медиа-групп, 8 каналов Интера только бы выиграли и перетянули часть аудитории на себя - зрителей, не желающих платить.





Но сразу несколько источников LIGA.net на рынке сообщили, что Интер таки удалось убедить в необходимость кодировки. "Официально об этом объявят на ТИМ (крупная отраслевая конференция, которая пройдет в первых числах ноября - Авт.). Если говорить об Интере, то мы никогда не были против кодирования", - рассказывает редакции один из инсайдеров в самой группе. По его словам, медиа-группы надеются, что вещание удастся закодировать уже весной 2018 года.





Есть ли здесь деньги





Как считает Александр Глущенко, переговорщики от медиа-групп смогли убедить Интер, вооружившись основным аргументом - на кодировке удастся заработать. "Ведь в кабельном ТВ и IPTV у медиа-групп уже получилось заработать в этом году первые заметные деньги", - отмечает эксперт. Напомним, после того как национальная валюта в 2014 году обвалилась и начался кризис, медиа-группы стали отчаянно искать источники дополнительного заработка. Одной рекламы в эфире было недостаточно, а владельцы-олигархи тоже обеднели, чтобы продолжать датировать свои медиа-активы - вливать в них сотни миллионов ежегодно. В итоге у медиа-групп в прошлом году получилось заставить основных кабельных операторов платить им за доступ к их контенту. "Мое предположение - совокупные доходы медиагрупп в этом году могут выражаться в десятках миллионов гривень", - рассказывал Федор Гречанинов.





Телевизионщики надеются, что по той же накатанной дороге они пойдут и в спутниковой трансляции своих каналов. По оценкам управляющего партнера консалтинговой группы E&C Анатолия Фроленкова, сейчас за спутниковое ТВ легальным провайдерам платят менее 0,2 млн. абонентов. "Естественно, после кодировки их количество может увеличиться. А вот уже процент роста будет завесить от самих операторов и их маркетинговых действий", - уточняет партнер. Общее количество домохозяйств, оборудованных спутниковыми антеннами, в Украине сейчас составляет около 4,5 млн. Александр Глущенко слышал прогнозы медийщиков: только около миллиона домохозяйств платить все равно не будут и останутся смотреть телеканалы в открытом доступе.





Денег пока не много





Но прогноз экспертов более пессимистичный. У медиа-групп вряд ли получится уговорить многих украинцев, привыкших к бесплатному ТВ, распрощаться даже с небольшими деньгами. Например, по расчетам основателя BigDataUa Сергея Бойко, 30-40% абонентов в городах перейдет с бесплатного спутника на не закодированный эфирный сигнал Зеонбуда. И только 20-25% отдаст предпочтение в пользу кабельного ТВ. У Глущенко похожий прогноз: "Аудитория спутника, скорее всего, пойдет на Т2 (открытое цифровое эфирное ТВ). Ментально эти зрители не готовы начать оплачивать то, что доставалось всегда бесплатно", - говорит он. Медиа-эксперт добавляет, что многое будет зависеть в 2018 году от того, отключат ли в Украине аналоговое эфирное вещание. Оно, как и "цифра", является открытым для зрителя типом вещания. И аналог до сих пор смотрят в Украине миллионы абонентов.





Кодированные каналы четырех медиа-группы хотят повесить на две DTH-платформы (провайдеры платного спутникового ТВ): XTRA TV (принадлежит группе ТРК Украина) и Viasat (Плюсы). По информации LIGA.net, у StarLightMedia и Интера не будет своих спутниковых провайдеров. Также медийщики практически определились с поставщиком самого решения по кодировке. Им, вероятнее всего, станет компания Verimatrix. С точки зрения абонента подключиться к платному пакету "украинского развлекательного ТВ" будет не так просто. Придется купить "прошитую" приставку (по аналогии с тем, как сейчас зрители смотрят цифровой пакет Т2). "Очень сложно монетизировать потребителя, который уже потратил деньги и приобрел оборудование. Тем более, заставить приобрести либо заменить имеющийся тюнер менее продвинутым операторским приемником", - отмечает Глущенко.





Нельзя забывать: помимо каналов четырех медиа-групп, на спутнике, скорее всего, останутся еще вещатели, которые не поддержат кодировку. Это например, отдельно стоящие новостные украинские каналы (скажем, Пятый канал Петра Порошенко), или вообще российское ТВ.



