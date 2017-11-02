Робот-байкер Motobot против лучшего мотогонщика планеты

Проект «Motobot» стартовал в 2015 году, его целью является создание человекоподобного робота, который сможет провести в седле мотоцикла много часов подряд и ездить при этом без остановок и усталости на достаточно высокой скорости. Интересно то что байк у робота совершенно обычный, отличается только сам водитель который использует те же элементы управления, что и человек. Обрабатывая поступающие с сенсоров данные он поддерживает равновесие мотоцикла, ускоряется и тормозит, параллельно оценивая факторы дороги, сопротивления воздуха и торможения двигателем. На текущий момент Мотобот уверенно гоняет на скоростях до 228 км/ч.