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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 ноября 17, 11:35
Робот-байкер Motobot против лучшего мотогонщика планеты
Motobot
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На минувшей неделе в Калифорнии на трассе «Thunderhillс» померились силами необычные соперники. Валентино Росси, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, принял вызов от новой, модифицированной беспилотной машины Motobot.

Проект «Motobot» стартовал в  2015 году, его целью является создание человекоподобного робота, который сможет провести в седле мотоцикла много часов подряд и ездить при этом без остановок и усталости на достаточно высокой скорости. Интересно то что байк у робота совершенно обычный, отличается только сам водитель который использует те же элементы управления, что и человек.  Обрабатывая поступающие с сенсоров  данные он поддерживает равновесие мотоцикла, ускоряется и тормозит, параллельно оценивая факторы дороги, сопротивления воздуха и торможения двигателем. На текущий момент Мотобот уверенно гоняет на скоростях до 228 км/ч.

На соревнованиях в Калифорнии Росси прошел круг почти на 32 секунды быстрее, чем  робот, а в мире мотогонок это считается поражением.  Робот  точно переключает передачи и вычисляет угол вхождения в поворот, но тонкости вождения, присущие гонщику-профи, ему пока неведомы.





Источник: ahaha.com.ua
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