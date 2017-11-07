Intel: мобильные процессоры с интегрированным GPU AMD Radeon





Представители AMD и Intel подтвердили, что объединённые чипы будут представлять собой «эволюцию» процессоров Intel Core H-series 8-го поколения. В них появятся модули для улучшенного управления питанием у увеличения времени автономной работы. Несмотря на то, что разработкой новых чипов занимаются специалисты обеих компаний, изначально идея проекта возникла у Intel.

Отметим, новые процессоры представляют собой комплексные многочиповые системы. В рамках одной упаковки предлагаются кристаллы с вычислительными ядрами Intel Core, графическим ядром AMD Radeon и высокоскоростной памятьь HBM2. Для организации связи между отдельными компонентами применяется интерфейс EMIB (Multi-die Interconnect Bridge). Более подробные технические характеристики процессоров пока не сообщаются.

Ожидается, что поставки новых процессоров Intel с GPU AMD Radeon начнутся в первом квартале 2018 года.

Источник: itc.ua