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IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 ноября 17, 19:20
Обновление iOS 11.1 поломало стандартную клавиатуру на iPhon
клавиатура
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Спустя несколько дней после выхода финальной версии OC iOS 11.1 некоторые владельцы мобильных устройств Apple, установившие это обновления, начали сообщать о проблемах. Говоря конкретнее, после установки обновления функция «Автокоррекция» приложения «Клавиатура» начала вести себя странным образом, каждый раз заменяя букву «I» буквой «A» с Unicode-символом [?].
В числе первых о проблеме сообщил пользователь форума Reddit с ником TheCravin. По его словам, предиктивный ввод текста клавиатуры Apple вместо «I» предлагает случайные буквы и символы «A», «#» или «!», если только пользователь не отметин автозамену. В то же время TheCravin отметил, что если скопировать исправленный текст с последующей вставкой из буфера, то текст вставиться уже с буквой «I». Судя по всему, проблема проявляется не только в родном приложении iMessage, но и во всех сторонних приложениях, таких как Twitter и Instagram.

В компании Apple проблему признали, заявив, что ей подвержены устройства iPhone, iPad и iPod touch, обновившееся до версии ОС iOS 11.1. Что интересно, она далеко не всех затронула эта проблема. Некоторым обозревателям The Verge так и не удалось обнаружить проблему за время тестирования с включенной системой предиктивного ввода. Соответствующее исправление уже на подходе.
 Joanna Stern ✔@JoannaStern
I definitely should not have to learn anything to solve this bug. https://support.apple.com/en-us/HT208240 
5:10 - 6 нояб. 2017 г.

В качестве временного решения Apple предлагает обходной путь, пролегающий через настройки автокоррекции и замены текста: в панели «Текст» настроек клавиатуры нажать кнопку добавления, затем ввести заменяемый текст (прописную «I») в столбце «Заменить» и подставляемый текст (строчную «i») в столбце «Заменить на». В итоге этот «полезный» совет только привел к появлению многочисленных шуток с использованием старого мема «Вы просто неправильно его держите».

Источник: /itc.ua
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