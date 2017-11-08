Apple выиграла патентную войну против Samsung

Верховный суд США поставил точку в затянувшемся патентном противостоянии Apple и Samsung. Теперь корейская корпорация должна выплатить конкуренту $120 млн, при этом суд отказал в апелляции. Об этом сообщил американский сайт о компьютерной технике The Verge.

Первое решение по этому поводу было принято в 2014 году, после чего несколько лет разбирательство кочевало по апелляционным судам.

Apple обвиняла Samsung в использовании функции Slide to Unlock (разблокировка экрана с помощью пальцев). Кроме этого, разбирательства касались патента на автоматическую трансформацию некоторой информации (например, номера телефона) в ссылки, пригодные для нажатия. После первого судебного разбирательства Samsung была признана виновной в нарушении обоих патентов и компания должна была выплатить более $1 млрд компенсации. Но почти 2 года спустя это решение было отменено, а затем, менее чем через год, снова восстановлено в силе.

После этого Samsung обратилась в Верховный суд, который наконец поставил точку в затянувшемся патентном противостоянии.

Вчера суд высшей инстанции отклонил апелляцию Samsung, оставив действительным решение Апелляционного суда США, принятое в 2016 году, и обязал выплатить компенсацию. Представители Samsung отметили, что с 2016 года функция Slide to Unlock больше не используется на iPhone. Корейская компания также заявила, что это решение позволит Apple "получить несправедливую прибыль" от неактуального нынче патента.

Стоит отметить, что это не последнее судебное разбирательство между компаниями. Все еще в процессе рассмотрения находится другое дело о взаимном нарушении патентов.