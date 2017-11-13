Британия подозревает софт Касперского в шпионаже

Британские разведслужбы уже нескольких месяцев обеспокоены распространением в Великобритании антивирусного программного обеспечения Лаборатории Касперского. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны.

По информации издания, в Центре правительственной связи (GCHQ, разведслужба, отвечающая за информационную безопасности британских властей) подозревают, что ФСБ РФ использует софт этой компании для шпионажа за стратегически важными зарубежными целями - к примеру, за работниками правительства или военными Соединенного Королевства.





Банк Barclays, который с 2008 года предлагает своим клиентам бесплатное использование софта Лаборатории Касперского, намерен прекратить сотрудничество с компанией Евгения Касперского, отмечает The Financial Times. В то же время в Barclays подчеркнули, что решение о прекращении договора с Лабораторией Касперского вызвано коммерческими причинами, и банк не получал никаких уведомлений или рекомендаций от GCHQ. Доказательств того, что кто-то из клиентов Barclays, установивших антивирус Касперского, подвергся шпионажу, нет, отмечает газета.





Ранее в США заявили, что антивирусное программное обеспечение Лаборатории Касперского использовалось по всему миру для поиска правительственных документов США со сверхсекретной информацией.



