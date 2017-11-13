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IT-Индустрия
ИТ-Новости
13 ноября 17, 11:15
Британия подозревает софт Касперского в шпионаже
Евгений Касперский
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ФСБ может использовать ПО Лаборатории Касперского для шпионажа за членами кабмина Великобритании, опасается разведка страны.
ФСБ может использовать ПО Лаборатории Касперского для шпионажа за членами кабмина Великобритании, опасается разведка страны.

Британские разведслужбы уже нескольких месяцев обеспокоены распространением в Великобритании антивирусного программного обеспечения Лаборатории Касперского. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны.

По информации издания, в Центре правительственной связи (GCHQ, разведслужба, отвечающая за информационную безопасности британских властей) подозревают, что ФСБ РФ использует софт этой компании для шпионажа за стратегически важными зарубежными целями - к примеру, за работниками правительства или военными Соединенного Королевства.

Банк Barclays, который с 2008 года предлагает своим клиентам бесплатное использование софта Лаборатории Касперского, намерен прекратить сотрудничество с компанией Евгения Касперского, отмечает The Financial Times. В то же время в Barclays подчеркнули, что решение о прекращении договора с Лабораторией Касперского вызвано коммерческими причинами, и банк не получал никаких уведомлений или рекомендаций от GCHQ. Доказательств того, что кто-то из клиентов Barclays, установивших антивирус Касперского, подвергся шпионажу, нет, отмечает газета.

Ранее в США заявили, что антивирусное программное обеспечение Лаборатории Касперского использовалось по всему миру для поиска правительственных документов США со сверхсекретной информацией.
Korrespondent
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