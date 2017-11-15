Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox Quantum

Как пишет Watcher, инженеры использовали технологию приоритезации вкладок для быстрой работы с большим количеством открытых страниц. Другими словами, чем меньше пользователь взаимодействует с вкладкой, тем меньше ее приоритет.

Новинка названа крупнейшим обновлением за последние 10 лет, поскольку переписано 75% кода.

В компании добавляют, что Firefox Quantum потребляет на 30% меньше памяти, чем Chrome.

Также новинка получила интерфейс Photon с квадратными вкладками и новым дизайном меню.