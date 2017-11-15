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IT-Индустрия
ИТ-Новости
15 ноября 17, 18:28
Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox Quantum
Firefox Quantum
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Mozilla выпустила улучшенную версию своего браузера – Firefox 57, который получил название Firefox Quantum.

Разработчики уверяют, что это самая быстрая версия за все время существования Firefox.

Как пишет Watcher, инженеры использовали технологию приоритезации вкладок для быстрой работы с большим количеством открытых страниц. Другими словами, чем меньше пользователь взаимодействует с вкладкой, тем меньше ее приоритет.

Новинка названа крупнейшим обновлением за последние 10 лет, поскольку переписано 75% кода.

В компании добавляют, что Firefox Quantum потребляет на 30% меньше памяти, чем Chrome.

Также новинка получила интерфейс Photon с квадратными вкладками и новым дизайном меню.



Источник: 24 Канал
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