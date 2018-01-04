G.Skill готовит планки оперативной памяти Sniper X DDR4.ФОТО

Компания G.Skill продолжает радовать энтузиастов своими заточенными под экстремальный разгон продуктами. На это раз в своем пресс-релизе разработчик отчитался о готовности новой серии модулей оперативной памяти, которая получила маркетинговое название G.Skill Sniper X DDR4.

Новинки отличаются не только высоким показателем производительности, но и свежим оформлением местных радиаторов, которые имеют три варианта камуфляжной окраски - Classic Camo, Urban Camo, Digital Camo. Текстолиты черного цвета оборудованы высокими теплосъемниками, с лаконично оформленной нижней частью, а также камуфляжной верхушкой, что будет отлично сочетаться с представителями серии материнских плат ASUS TUF Gaming.

В рамках серии G.Skill Sniper X DDR4 пользователям будут предложены модели с частотой от 2400 МГц до 3600 МГц. При этом топовые комплекты предлагаются суммарным объемом в 128 Гбайт и состоят из восьми планок по 16 Гбайт каждая. Все представители новой линейки ОЗУ проходят тщательное тестирование на совместимость и надежность. Заявлена поддержка работы с профилями Intel XMP 2.0.

Серия памяти Sniper X DDR4 от G.Skill станет доступна для заказа в первом квартале 2018 года.