Колонки Amazon Echo помогут бороться с преступностью

Полицейские Великобритании, в служебных целях, решили использовать умные колонки Echo, которые производит Amazon. Как заявили работники правоохранительных органов в графстве Ланкашир, они будут использовать данные устройства для рассылки информации о пропавших людях и другой полезной информации, которая сможет помочь населению. Однако, полицейские смогут не только рассылать сообщения, но и получать информацию о криминальной активности.
По словам представителя полицейского управления графства Ланкшир Роба Фланагана, смарт-колонки дадут возможность понизить нагрузку на горячей линии полиции, а так же предоставлять гражданам нужную информацию, не вынуждая их звонить в полицию.
В случае удачного эксперимента с внедрение умных колонок, полиции придеться поработать над конфиденциальностью. Смарт-колонка способна распознавать и записывать голос человека, храня его на сервере компании. Много людей, которые стали свидетелями правонарушения не желают афишировать свою личность. К тому же, записанные сообщения могут подвергаться хакерской атаке.
Источник: 1rre.ru