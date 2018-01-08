Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.80
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
33.95
USD
28.18
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 января 18, 11:27
Колонки Amazon Echo помогут бороться с преступностью
Колонки Amazon Echo
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полицейские графства Ланкашир, Великобритания, будут использовать умные колонки Echo для помощи местным жителям. С помощью гаджета, полицейские смогут рассылать уведовления о пропавших людях, а так же другую важную информацию, которая сможет уберечь жизнь человека.

Полицейские Великобритании, в служебных целях, решили использовать умные колонки Echo, которые производит Amazon. Как заявили работники правоохранительных органов в графстве Ланкашир, они будут использовать данные устройства для рассылки информации о пропавших людях и другой полезной информации, которая сможет помочь населению. Однако, полицейские смогут не только рассылать сообщения, но и получать информацию о криминальной активности.


По словам представителя полицейского управления графства Ланкшир Роба Фланагана, смарт-колонки дадут возможность понизить нагрузку на горячей линии полиции, а так же предоставлять гражданам нужную информацию, не вынуждая их звонить в полицию.

В случае удачного эксперимента с внедрение умных колонок, полиции придеться поработать над конфиденциальностью. Смарт-колонка способна распознавать и записывать голос человека, храня его на сервере компании. Много людей, которые стали свидетелями правонарушения не желают афишировать свою личность. К тому же, записанные сообщения могут подвергаться хакерской атаке.

Источник: 1rre.ru

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В чипах Intel, AMD и ARM обнаружены серьезные уязвимости
noimageПочему Facebook одни политаккаунты удаляет, а другие нет?
noimageG.Skill готовит планки оперативной памяти Sniper X DDR4.ФОТО
noimageУкртелеком с января повысил тарифы на стационарную связь
noimageСколько бонусов получил глава Apple за 2017 год?
Лента новостей