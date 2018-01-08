Колонки Amazon Echo помогут бороться с преступностью





По словам представителя полицейского управления графства Ланкшир Роба Фланагана, смарт-колонки дадут возможность понизить нагрузку на горячей линии полиции, а так же предоставлять гражданам нужную информацию, не вынуждая их звонить в полицию.

В случае удачного эксперимента с внедрение умных колонок, полиции придеться поработать над конфиденциальностью. Смарт-колонка способна распознавать и записывать голос человека, храня его на сервере компании. Много людей, которые стали свидетелями правонарушения не желают афишировать свою личность. К тому же, записанные сообщения могут подвергаться хакерской атаке.

Источник: 1rre.ru

