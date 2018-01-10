Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.65
USD
28.20
RUB
0.49
EUR
33.97
USD
28.33
RUB
0.50
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 января 18, 10:16
GALAX показала видеоадаптер GeForce GTX 1070 Ti серии HOF
видеоадаптер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания GALAXобъявила о готовности пополнить ряды графических ускорителей серии HOF новым представителем.

Речь идет о модели GeForce GTX 1070 Ti. Адаптер GALAX GeForce GTX 1070 Ti HOF пока что не раскрывает все свои характеристики, однако некоторые подробности о нем узнать уже можно.

Согласно информации на данный момент, будущая новинка лишена заводского разгона из коробки, однако специалисты GALAX реализовали здесь функцию форсирования нажатием всего одной кнопки.

GALAX GeForce GTX 1070 Ti HOF

GALAX GeForce GTX 1070 Ti HOF

На белоснежном текстолите установлен фирменный кулер с тремя белыми вентиляторами, оснащенными подсветкой RGB LED. Под красиво оформленным кожухом скрывается мощный алюминиевый радиатор с теплотрубками и теплорассеивающими пластинами. Тыльная сторона PCB также защищена пластиной.

Для работы видеокарты GALAX GeForce GTX 1070 Ti HOF потребуется задействовать два 8-контактных разъема дополнительного питания PCI-E Power. Также отметим, что разработчик опубликовал результаты тестирования адаптера в 3DMark-Time Spy в штатном режиме (5999 баллов), с активной функцией Hyper Boost OC (6340 баллов), а также в конфигурации 2-way SLI (10045 баллов).

Дата выхода и стоимость ускорителя от GALAX пока что не раскрываются.

GALAX GeForce GTX 1070 Ti HOF
Ещё по теме:
NVIDIA GT300 (40нм) уже в 4 квартале 2009 года
ATI FirePro V9800: первый профвидеоадаптер c Eyefinity 6
ASUS Zen AiO ZN220IC и Zen AiO ZN240IC: моноблочные ПК
NVIDIA представила GeForce GTX 1050 и 1050 Ti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Колонки Amazon Echo помогут бороться с преступностью
noimageВ чипах Intel, AMD и ARM обнаружены серьезные уязвимости
noimageПочему Facebook одни политаккаунты удаляет, а другие нет?
noimageG.Skill готовит планки оперативной памяти Sniper X DDR4.ФОТО
noimageУкртелеком с января повысил тарифы на стационарную связь
Лента новостей