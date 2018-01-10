GALAX показала видеоадаптер GeForce GTX 1070 Ti серии HOF

Речь идет о модели GeForce GTX 1070 Ti. Адаптер GALAX GeForce GTX 1070 Ti HOF пока что не раскрывает все свои характеристики, однако некоторые подробности о нем узнать уже можно.

Согласно информации на данный момент, будущая новинка лишена заводского разгона из коробки, однако специалисты GALAX реализовали здесь функцию форсирования нажатием всего одной кнопки.

На белоснежном текстолите установлен фирменный кулер с тремя белыми вентиляторами, оснащенными подсветкой RGB LED. Под красиво оформленным кожухом скрывается мощный алюминиевый радиатор с теплотрубками и теплорассеивающими пластинами. Тыльная сторона PCB также защищена пластиной.

Для работы видеокарты GALAX GeForce GTX 1070 Ti HOF потребуется задействовать два 8-контактных разъема дополнительного питания PCI-E Power. Также отметим, что разработчик опубликовал результаты тестирования адаптера в 3DMark-Time Spy в штатном режиме (5999 баллов), с активной функцией Hyper Boost OC (6340 баллов), а также в конфигурации 2-way SLI (10045 баллов).

Дата выхода и стоимость ускорителя от GALAX пока что не раскрываются.