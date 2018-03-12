ASUS представила бюджетный геймерский монитор ASUS MG248QE

Компания ASUS сегодня представила игроманам свой новый монитор 24-дюймового формата под названием ASUS MG248QE. Модель относится к бюджетному классу, не входит в состав бренда Republic of Gamers (ROG) и рассчитана на геймеров, бюджет которых ограничен 300 долларами США. Пользователи получают в свое распоряжение продукт с разрешающей способностью 1920 х 1080 пикселей, при этом частота развертки здесь составляет 144 Гц при поддержке технологии AMD FreeSync.

Стоит сказать, что в монитор имеет в своем составе многие функции GamePlus от ASUS, которые успешно используются в серии ROG. В частности, речь идет об игровых предустановках отображения GameVisual, перекрестии прицела OSD, таймере, счетчике частоты смены кадров, а также компенсаторе картинки при использовании установок из нескольких мониторов.

В основе ASUS MG248QE применяется бюджетная матрица TN, которая отображает 16,7 млн. цветовых оттенков, имеет углы обзора 170/160 градусов (по горизонтали/по вертикали), время реакции в 1 мс, светодиодную подсветку с функцией Low Blue-Light, максимальную яркость 350 кд/м2 и контрастность 100000000:1 (ASUS Smart Contrast Ratio).

В распоряжении пользователей доступны видеовходы HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2a, Dual-Link DVI. С такими характеристиками новинку можно ожидать в продаже по цене от $250 до $280.