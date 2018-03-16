Как выглядит устройство GRAYKEY для взлома IPHONE

ФБР в конечном итоге полностью прекратила попытки получить доступ к устройству. Однако в 2017 году компания Grayshift создала устройство под названием GrayKey, которое успешно разблокировало iPhone, не зная пароль к устройству.

Основанная в Атланте компания имеет штат из 50 сотрудников.

Программно-аппаратный комплекс GrayKey внешне практически не отличается от Apple TV. Инструмент позволяет одновременно подключить два iPhone, которые будут взломаны в период от двух часов до трех суток в зависимости от количества символов в пароле.

Несмотря на необходимость подключения iPhone к прибору по проводу, его можно отсоединить уже через две минуты. За это время на устройство будут установлены необходимые компоненты для взлома. Для выемки данных, записанных в память, iPhone необходимо подключить заново.









Так, GrayKey способен разблокировать даже новый iPhone X, а это ставит под сомнение защищенность мобильной операционной системы от Apple - ведь она считается одной из самых безопасных ОС на данный момент.









Как пишет издание Mac Rumors, компания Grayshift предлагает взломать iPhone X двумя способами - 15 тыс. и за 30 тыс. долларов, причем первый из них потребует подключения к Интернету и будет привязан к этому месту, что означает, что устройство не будет работать за пределами исходной Сети.

Опция стоимостью 30 000 долларов не потребует подключения к Интернету и позволит совершить неограниченные попытки взлома смартфона.

Ранее стало известно, что разработкой GrayShift заинтересовались в полицейском управлении в штате Индиана.

Компания основана бывшими специалистами по безопасности из спецслужб, а еще инженером по безопасности Apple. В частности, утилита GrayKey в автоматическом режиме и с очень высокой скоростью перебирает все пароли, чтобы получить доступ к содержимому iPhone.

- Ранее ФБР через суд пыталось добиться от компании доступа к телефону "стрелка из Сан-Бернардино", который в декабре 2015 года убил 14 человек. ФБР не знало кода устройства, а его сотрудники несколько раз ввели не тот пароль. При этом система безопасности iPhone предусматривает, что после 10 неправильных попыток доступ к гаджету автоматически блокируется, а все данные уничтожаются.

- Суд обязал компанию создать программу, открывающую доступ, но Apple отказалась и обжаловала в суде это решение.