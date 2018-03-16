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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 марта 18, 16:23
Как выглядит устройство GRAYKEY для взлома IPHONE
GRAYKEY
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Прошло несколько лет с момента фиаско в Сан-Бернардино между правоохранительными органами и компанией Apple, которая отказалась помочь разблокировать iPhone преступника, расстрелявшего в декабре 2015 года 14 человек.

ФБР в конечном итоге полностью прекратила попытки получить доступ к устройству. Однако в 2017 году компания Grayshift создала устройство под названием GrayKey, которое успешно разблокировало iPhone, не зная пароль к устройству.

Основанная в Атланте компания имеет штат из 50 сотрудников.

Программно-аппаратный комплекс GrayKey внешне практически не отличается от Apple TV. Инструмент позволяет одновременно подключить два iPhone, которые будут взломаны в период от двух часов до трех суток в зависимости от количества символов в пароле.

Несмотря на необходимость подключения iPhone к прибору по проводу, его можно отсоединить уже через две минуты. За это время на устройство будут установлены необходимые компоненты для взлома. Для выемки данных, записанных в память, iPhone необходимо подключить заново.


graykey.768w derived


Так, GrayKey способен разблокировать даже новый iPhone X, а это ставит под сомнение защищенность мобильной операционной системы от Apple - ведь она считается одной из самых безопасных ОС на данный момент.


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Как пишет издание Mac Rumors, компания Grayshift предлагает взломать iPhone X двумя способами - 15 тыс. и за 30 тыс. долларов, причем первый из них потребует подключения к Интернету и будет привязан к этому месту, что означает, что устройство не будет работать за пределами исходной Сети.

Опция стоимостью 30 000 долларов не потребует подключения к Интернету и позволит совершить неограниченные попытки взлома смартфона.

Ранее стало известно, что разработкой GrayShift заинтересовались в полицейском управлении в штате Индиана. 

Компания основана бывшими специалистами по безопасности из спецслужб, а еще инженером по безопасности Apple. В частности, утилита GrayKey в автоматическом режиме и с очень высокой скоростью перебирает все пароли, чтобы получить доступ к содержимому iPhone.

- Ранее ФБР через суд пыталось добиться от компании доступа к телефону "стрелка из Сан-Бернардино", который в декабре 2015 года убил 14 человек. ФБР не знало кода устройства, а его сотрудники несколько раз ввели не тот пароль. При этом система безопасности iPhone предусматривает, что после 10 неправильных попыток доступ к гаджету автоматически блокируется, а все данные уничтожаются. 

- Суд обязал компанию создать программу, открывающую доступ, но Apple отказалась и обжаловала в суде это решение.

- Впоследствии ФБР взломало пароль к телефону террориста. Известно, что первый хакерский взлом обошелся спецслужбе в $1,3 млн.

- Американским силовикам не удалось извлечь практически никакой ценной информации из смартфона "калифорнийского стрелка".

Источник: bykvu.com
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