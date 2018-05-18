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IT-Индустрия
ИТ-Новости
18 мая 18, 19:21
Google запустит сервис поиска модных вещей
мода
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Приложение позволит пользователям за считанные секунды находить понравившуюся вещь

Инженеры компании Google разработали сервис, который облегчит поиск и покупку понравившейся на ком-то вещи. Об этом сообщает Independent.

Новое приложение Style Match позволит пользователям за считанные секунды находить понравившуюся на ком-то вещь, определять бренд, а также производить поиск в интернет-магазинах.

Кроме того, сервис предоставит несколько вариантов стоимости в разных онлайн-шопах и информацию о наличии вещи в магазине. Для этого пользователю понадобится всего лишь навести камеру на предмет одежды, изображенный на фото или в реальной жизни.

По данным создателей сервиса, пользователи смогут искать не только понравившуюся одежду, но и предметы декора, постельное белье и другие аксессуары для дома.

В настоящее время приложение доступно только на Android для смартфонов со встроенной камерой Google Lens. О том, планируется ли запуск приложения для iPhone, разработчики умалчивают.
Delo
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