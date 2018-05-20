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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 мая 18, 13:46
Google запустил онлайн-сервисы, посвященные Киеву и области
Киев
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"Google Украина" и КМДА представили результаты совместного проекта "Цифровое преобразование Киева"
"Google Украина" и Киевская городская государственная администрация (КМДА) запустили несколько онлайн-сервисов, посвященных Киеву и области.

Среди них — туристический сайт Киевской области, афиша событий Киева Kyiv Maps, а также 3D-туры по малодоступным местам столицы. Об этом сообщается в блоге Google.

Kyiv Maps — платформа, где собраны интересные события Киева по категориям: бизнес, искусство, спорт и т.д. Здесь можно искать события по району города, дате и предпочтениям (на улице, романтика, ярмарка, фестиваль). Как объясняется в сообщении Kyiv Maps — это "единая точка входа для семи агрегаторов соответствующих городских департаментов, которые собирают и актуализируют данные о всех учреждениях, местах и площадках, услуги, новости и мероприятия в этих локациях".

На платформе есть отдельный раздел про спорт Sport.Kyiv Maps, где представлена база спортивных локаций города.

"На сайте вы узнаете, где можно заниматься спортом в Киеве — в частности, адреса бассейнов, спортивных площадок и клубов — узнать свежие новости и расписание интересных мероприятий из мира спорта", — отмечают в Google. 

Компания также создала 3D-туры по малодоступным местам столицы. Пользователи смогут совершить виртуальную прогулку по Никольской дренажно-штольневой системе, походить по Подольскому мостовому переходу, который сейчас еще строится, подняться в Дом с химерами или оказаться на щите или смотровой площадке "Родины-Матери". 

Кроме того, "Google Украина" совместно с КМДА запустила сайт "Мандруй Київщиною", где собраны сведения о местах для посещения в Киеве и области.

"На сайте вы найдете много полезной информации, в частности, готовые варианты туристических маршрутов по Киеву с аудиогидами, видео-прогулки по городу в режиме 360 градусов и многое другое", — подчеркивают в Google
Delo
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