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IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 мая 18, 11:48
Amazon договаривается о возобновления сериала The Expanse
The Expanse
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Похоже, недавние старания поклонников привлечь внимание Amazon к сериалу The Expanse / «Пространство», который, как известно, руководство Syfy решило закрыть на третьем сезоне, возымели желаемый результат.

Как сообщили сразу несколько источников, соответствующее подразделение Amazon начало переговоры по поводу возобновления The Expanse.

В Amazon и Alcon Television Group, занимающейся производством шоу, отказались комментировать эти слухи. Но Deadline отмечает высокую заинтересованность обеих сторон в заключении соответствующей сделки, хотя сама она будет весьма непростой, если все же состоится.

Сейчас у Amazon есть права на распространение шоу через собственных стриминговый сервис, но только на территории Северной Америке. В то же время извечный соперник Amazon – конкурирующий сервис Netflix – может показывать сериал далеко на пределами Северной Америки и Новой Зеландии. То есть, вы понимаете, что четвертый сезон The Expanse возможен только при условии, что Amazon и Netflix смогут договориться.

При этом сами переговоры между Amazon и Alcon не удивляют вообще, учитывая, что последняя активно пыталась продать проект другим сетям.

Если в конечном итоге Amazon подберет The Expanse, то для сериала и его поклонников все может сложиться очень даже удачно. Как мы уже отмечали, сериалы вроде The Expanse лучше смотрят именно в онлайн-кинотеатрах в формате отложенного просмотра. И именно падение рейтингов (количества зрителей) The Expanse на SyFy привело к закрытию сериала.

Кстати, рейтинг третьего сезона The Expanse на Rottentomatoes составляет 100%.
ITC.ua
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