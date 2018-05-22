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IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 мая 18, 12:06
Эксперты оценили стоимость YouTube
YouTube
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Видеохостинг может стоить больше General Electric, IBM или PepsiCo

Если бы YouTube, принадлежащий IBM, PepsiCo, Comcast или Walt Disney Co. Оценка Morgan Stanley основана на анализе бизнеса YouTube. Google не раскрывает финансовые показатели сервиса, поэтому эксперты дают прогноз на основе собственных расчетов. "Капитализация" YouTube представляет собой ожидаемую выручку в 2019 году, помноженную на мультипликатор 7х.

Google приобрел YouTube за $1,65 млрд в 2006 году, и за 12 лет — если верить Morgan Stanley — сделал видеохостинг стал самым дорогим медиаактивом в мире. Однако это не предел: аналитики уверены, что с запуском YouTube Premium и YouTube Music сервис станет еще дороже. Фокус на подписной модели может повысить монетизацию пользователя в 13 раз, говорится в докладе Инвестбанка.

По данным Morgan Stanley, музыка является самым потребляемым типом контента на YouTube. Ради музыки 36% пользователей заходят на сайт каждый день, тогда как ради кино это делают 22% аудитории, ради ТВ-контента — 20%. Каждый миллион пользователей, оформивших платную подписку на музыкальный сервис, добавит 1% к выручке YouTube, прогнозируют эксперты.

Для сравнения: рыночная капитализация Walt Disney Co. составляет $155,3 млрд, Comcast — $150 млрд, Netflix — $141 млрд, IBM — $132,4 млрд.

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