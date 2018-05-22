Голосовой помощник Siri получит новый голос

Компания Apple в преддверии ежегодной конференции для разработчиков WWDC рассказала, что голосовой помощник Siri получит совершенно новый голос. Об этом рассказала сама Siri на вопрос журналистов "Эй, Siri, расскажи мне о WWDC". Об этом пишет The Next Web.

Издание отмечает, что таким образом Google Assistant и Alexa, поэтому Apple давно ведет разработки по улучшению голосового помощника.