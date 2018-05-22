Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.77
USD
26.06
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 мая 18, 15:50
Голосовой помощник Siri получит новый голос
Siri
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ассистент Siri интригует и говорит о новых фишках

Компания Apple в преддверии ежегодной конференции для разработчиков WWDC рассказала, что голосовой помощник Siri получит совершенно новый голос. Об этом рассказала сама Siri на вопрос журналистов "Эй, Siri, расскажи мне о WWDC". Об этом пишет The Next Web.

Издание отмечает, что таким образом Google Assistant и Alexa, поэтому Apple давно ведет разработки по улучшению голосового помощника.

Напомним, Microsoft и Amazon подружили своих голосовых ассистентов. По словам Microsoft, цель в том, чтобы интеллектуальные помощники могли взаимодействовать в интересах пользователей. Не пропустите самые важные новости и интересную аналитику. Подпишитесь на Delo.ua в Telegram
Delo
Ещё по теме:
Apple извинилась из-за замедления старых iPhone
Apple конкурирует с HBO за сериал режиссера "Звездных войн"
Apple начала бесплатно обменивать старые iPhone на новые
Leagoo S9 - смартфон с экраном как у Apple iPhone X
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эксперты оценили стоимость YouTube
noimageAmazon договаривается о возобновления сериала The Expanse
noimageGoogle запустил онлайн-сервисы, посвященные Киеву и области
noimageGoogle запустит сервис поиска модных вещей
noimageMicrosoft выпустит моноблок Microsoft Surface Hub 2. ВИДЕО
Лента новостей