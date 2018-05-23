У Tesla Model 3 нашли проблемы с тормозами

Авторитетное независимое издание Consumer Reports заявило, что не может дать потребителям свою рекомендацию по покупке новой модели Tesla Model 3 — первого бюджетного электромобиля компании Илона Маска. Об этом сообщается на сайте издания.

Такое решение эксперты журнала приняли после проведенного тест-драйва, в ходе которого выяснилось, что во время экстренного торможения у Model 3 тормозной путь заметно больше, чем у легковых автомобилей аналогичного класса.

В издании отметили, что со скорости 100 км/ч до полной остановки Model 3 понадобилось 46 м, а это на 6 м больше, чем у других компактных седанов его класса. Кроме того, данный тормозной путь оказался на 2 м больше, чем у полноразмерного пикапа

По другим ходовым параметрам (разгон, работа подвески и т.п.) Model 3 получила хорошие оценки.





В компании Tesla отреагировали на критику в свой адрес, заверив, что на ее собственных тест-драйвах тормозной путь Model 3 составил 40 м.





Стоит отметить, что Consumer Reports — это ежемесячный журнал некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей), США. Публикует обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг, базирующиеся на откликах пользователей и результатах тестирований, проводимых в 50 лабораториях журнала и исследовательских центрах.





Так, Consumer Reports не публикует рекламу третьих лиц, не принимает образцы продукции и не разрешает использование результатов своих тестов для продвижения товаров. Как поясняют в издательстве, это позволяет сохранять "независимость и беспристрастность", а у издания "нет других целей кроме защиты интересов покупателей". Кроме того, журнал не принимает тестовых образцов от производителей, и все протестированные товары покупаются сотрудниками анонимно в розничных магазинах.





Как сообщали ранее, по данным источников, инженеры Tesla рассмотрели возможность включения дополнительных опций в систему своего автопилота, но отказались от них. В частности, не были реализованы технология отслеживания глаз и датчики положения рулевого колеса.





Руководители Tesla исследовали способы обеспечения того, чтобы водители смотрели на дорогу и касались рулевого колеса. Тем не менее технология отслеживания глаз была поставлена ​​под сомнение из-за затрат, связанных с необходимыми камерами и датчиками. Высокие затраты на установку также привели к отказу от датчиков рулевого колеса.



