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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 мая 18, 22:20
Второго Киевстара не будет. Игорь Литовченко покинул Giraffe
Игорь Литовченко
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Блиц-криг Игоря Литовченко на телеком-рынке не удался. Большая тройка получила 4G, а Giraffe не смогла переоформить лицензию досрочно.
Основатель и экс-президент компании Киевстар Игорь Литовченко покинул компанию Интеллектуальные коммуникации (Giraffe). Согласно обновленным данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, он больше не является ее акционером. Об уходе Литовченко слышали и другие представители телеком-индустрии, с которыми пообщалась редакция LIGA.net. 

Теперь конечным бенефициаром Giraffe числится Аммар Акер. Из открытых источников можно узнать, что он является CEO Palestine Telecom Group (входит в Pantel Group, крупнейший работодатель в Палестине после правительства), а также глава совета директоров VTEL Middle East and Africa.

Источник: liga.net
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