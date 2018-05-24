Второго Киевстара не будет. Игорь Литовченко покинул Giraffe

Основатель и экс-президент компании Киевстар Игорь Литовченко покинул компанию Интеллектуальные коммуникации (Giraffe). Согласно обновленным данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, он больше не является ее акционером. Об уходе Литовченко слышали и другие представители телеком-индустрии, с которыми пообщалась редакция LIGA.net.





Теперь конечным бенефициаром Giraffe числится Аммар Акер. Из открытых источников можно узнать, что он является CEO Palestine Telecom Group (входит в Pantel Group, крупнейший работодатель в Палестине после правительства), а также глава совета директоров VTEL Middle East and Africa.



