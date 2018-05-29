Пользователи недовольны дизайном Xiaomi Redmi 6

В начале нынешнего года, в феврале, компания Xiaomi представила на территории Индии смартфон Redmi Note 5 Pro. Он стал первым мобильным устройством бюджетного уровня этого производителя, обладающим двойной основной камерой. Дизайнеры китайской корпорации не стали сильно заморачиваться с дизайном. Они просто скопировали внешний вид задней части корпуса iPhone X, поместив туда сканер отпечатков пальцев круглой формы и использовав металл вместо стекла.

На днях инсайдеры выложили в сеть фотографии смартфона Xiaomi Redmi 6, которые привели к появлению на Reddit и на других форумах целых тем обсуждения внешнего вида телефона. Большинство пользователей оказалось разочаровано тем, как выглядит будущая новинка. Виной всему стал вырез в экране. Компания-производитель разместила его в верхней части дисплея, тем самым уменьшим отступ сверху.

Как итог, полезная площадь экрана увеличилась, а соотношением сторон подросло до 18,5:9 или даже до 19:9, то есть дисплей стал немного более вытянутым в высоту. Тем не менее, большинство пользователей считает, что из-за "моноброви" смартфон Xiaomi Redmi 6 выглядит ужасно. Вырез в дисплее в совокупности с большими рамками и внушительным отступом снизу – это крайне неудачное сочетание.

Отзывы пользователей могли бы оказаться лучше, если бы в сеть попала фотографии черной расцветки телефона, потому как на снимках запечатлена белая. Тем не менее, в таком случае оказалось бы невозможно рассмотреть границы экрана на фото.